River empató con Independiente Santa Fe y define en el Monumental

River vuelve a escena internacional este miércoles 19 de agosto, cuando visite a Independiente Santa Fe por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 21.30, hora argentina, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará conseguir un resultado favorable en Colombia para llegar bien posicionado a la revancha, que se disputará el próximo miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental. Sin embargo, el entrenador deberá afrontar el primer duelo de la serie con modificaciones y una ausencia que sobresale: Thiago Almada no estará desde el arranque.

El mediocampista ofensivo viene de ser protagonista en el triunfo por 2-0 frente a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. En ese encuentro disputó 83 minutos y, teniendo en cuenta la exigencia física y la altura de Bogotá, el cuerpo técnico decidió preservarlo. Tomás Galván aparece como el elegido para ocupar su lugar.

Coudet deberá rearmar River

La situación de Almada no será el único cambio que deberá afrontar el entrenador. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña tampoco estarán disponibles, por lo que Coudet tendrá que modificar especialmente la última línea para enfrentar al conjunto colombiano.

A las bajas se suma un factor que históricamente representa una dificultad para los equipos argentinos: los más de 2.600 metros de altura de Bogotá. River deberá administrar el esfuerzo y controlar el ritmo del encuentro para evitar que el desgaste físico termine siendo determinante.

El Millonario llega con el ánimo renovado después de vencer a Argentinos Juniors y cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. Ahora buscará trasladar esa recuperación al plano internacional y dar el primer paso hacia los cuartos de final.

La posible formación de River

Con las modificaciones previstas, River podría salir a la cancha con Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

El encuentro entre Independiente Santa Fe y River comenzará a las 21.30 de Argentina, contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y podrá verse a través de Disney+.

El cruce debía disputarse originalmente una semana antes, pero fue reprogramado a raíz del terremoto que afectó a Colombia. Tras la modificación del calendario, la Conmebol estableció la ida para este miércoles en Bogotá y la revancha para el 26 de agosto en Buenos Aires.

River intentará superar las ausencias, hacerle frente a la altura y regresar de Colombia con un resultado que le permita encarar con ventaja la definición de la serie en el Monumental.