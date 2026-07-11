Sin trabajo y a punto de separarse, la delicada situación de la China e Icardi

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan actualmente de unos días de descanso en las playas de Florida junto a un grupo de amigos íntimos. A pesar de la relajación frente al mar, el itinerario para las próximas semanas ya está trazado según la información compartida por el entorno de la actriz. El periodista Gustavo Méndez reveló detalles sobre los movimientos de la pareja al asegurar que "después de Miami regresarán a la Argentina".

Esta estancia en territorio rioplatense será breve, ya que el objetivo principal es trasladarse a Estambul. En Turquía, el delantero busca reorganizar su situación financiera y profesional tras enfrentar complicaciones legales.

Recientemente, el jugador saldó parte de una deuda millonaria por cuota alimentaria, pero todavía arrastra compromisos impositivos por cuatro millones de euros de su paso por Europa. Juan Etchegoyen advirtió sobre el presente del futbolista en el viejo continente al señalar que "le embargarían todo el sueldo" debido a la retención de sus ingresos futuros en Francia.

Para destrabar su salida legal del país, el atacante consiguió un nuevo empleo fuera del fútbol. Yanina Latorre precisó que el deportista tendría un contrato de algunos meses con "una marca turca de cosmética capilar".

Gracias a este rol como embajador, el jugador "podrá abandonar la Argentina de forma legal junto a la actriz" una vez que el permiso laboral sea aprobado. Mientras se concreta el viaje a Turquía, la gran duda es si la pareja asistirá al partido de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final.