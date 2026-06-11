Sindicato y Argentino jugarán la final de la Serie A2 de hockey sobre patines

La Serie A2 de hockey sobre patines ya tiene a sus dos grandes protagonistas. Sindicato Empleados de Comercio y Club Atlético Argentino superaron con éxito sus respectivos compromisos de semifinales y este jueves se enfrentarán en la gran final para definir al campeón del Torneo Apertura. Ambos equipos no solo alcanzaron el partido decisivo, sino que además aseguraron su ascenso a la Serie A1.

En una de las semifinales, Sindicato Empleados de Comercio hizo valer su localía y derrotó por 3-2 a Colón Junior en un encuentro intenso y de trámite equilibrado. El conjunto mercantil logró inclinar la balanza gracias a los goles de Máximo Iván Gómez Santos, Franco Ezequiel Gómez Santos y Bautista Ramiro Carrión Velázquez. Por el lado del Merengue descontaron Nicolás Migani y Ernesto Leandro Castro Pizarro, aunque sus tantos no alcanzaron para revertir el resultado ni evitar la eliminación.

Con esta victoria, Sindicato ratificó el gran presente que viene atravesando durante toda la temporada. El equipo ya había asegurado el ascenso tras finalizar como el mejor conjunto de la fase regular y ahora buscará coronar esa campaña con la conquista del título.

La otra semifinal tuvo como protagonista a Atlético Argentino, que derrotó por 3-1 a Deportivo Unión Estudiantil y consiguió también el boleto para la final y el ascenso a la máxima categoría. El elenco albiceleste mostró contundencia en los momentos clave del partido. Ignacio Prudkin fue la gran figura de la noche al marcar un doblete, mientras que Ignacio Liñán completó la cuenta para sellar la clasificación. En Estudiantil, Mauro Menéndez Argumosa anotó el único gol de su equipo, que no pudo sostener el ritmo de su rival y quedó relegado a disputar el encuentro por el tercer puesto.

Con estos resultados, la Federación Sanjuanina confirmó el programa de definición para este jueves 11 de junio desde las 21. Por un lado, Deportivo Unión Estudiantil y Colón Junior se enfrentarán por el tercer y cuarto puesto en la cancha del conjunto de Santa Lucía. Al mismo tiempo, Sindicato Empleados de Comercio y Atlético Argentino protagonizarán la gran final de la Serie A2, un duelo que enfrentará a dos de los equipos más sólidos y regulares del campeonato.

La expectativa es alta debido al gran nivel que mostraron ambos conjuntos a lo largo del certamen. Sindicato llega respaldado por una campaña sobresaliente durante la fase regular y por haber asegurado el ascenso con anticipación, mientras que Argentino atraviesa un gran momento y buscará cerrar el torneo con una vuelta olímpica. Con el ascenso ya asegurado para ambos, el objetivo ahora será uno solo: levantar el trofeo de campeón y cerrar el Apertura de la mejor manera en una definición que promete emociones hasta el último minuto.