

Un grave siniestro vial se registró este jueves por la tarde en el departamento Rivadavia, cuando una joven que circulaba en rollers fue impactada por una camioneta en una concurrida esquina de la zona. Como consecuencia del golpe, la peatona debió ser trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

El hecho ocurrió cerca de las 16:40 hs. en la intersección de Avenida Libertador General San Martín y calle General Espejo. De acuerdo con las primeras informaciones policiales provistas por la Comisaría 13ª, el vehículo involucrado —una camioneta Ford Ecosport Freestyle color azul— circulaba por calle Espejo en sentido sur a norte.

Según el testimonio brindado a los efectivos por la conductora del rodado, identificada como Claudia Betina Páez (58), la luz verde del semáforo la habilitó a avanzar. En ese preciso instante, al ingresar a la avenida, fue sorprendida e impactada en el guardabarros delantero izquierdo por la joven Candela Guadalupe Estévez Quiroga (21), quien transitaba en rollers por Libertador de este a oeste.

Tras el fuerte choque, personal del Comando Radioeléctrico Oeste -a cargo del Cabo primero Andrea Vega y del Cabo primero Gustavo Castro- y médicos de emergencias se hicieron presentes en el lugar. Luego de recibir las primeras atenciones en la escena por parte del equipo médico, la joven de 21 años fue derivada en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital Rawson para un examen más detallado de sus lesiones.

En el caso intervino la UFI Delitos Especiales, bajo la instrucción del ayudante fiscal Dr. Alejandro Solera, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.

