Siniestro vial con el vicegobernador Martín como protagonista: está bien

Este viernes 6 de noviembre, alrededor de las 9 horas, se produjo un choque en la intersección de Castelli, lateral de Circunvalación, y Avenida Libertador General San Martín, teniendo como protagonistas al vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, quien viajaba junto a su chofer, y a una mujer que conducía un vehículo gris plateado. El funcionario provincial se dirigía a su lugar de destino cercano, la Casa de Gobierno.

El siniestro vial ocurrió cuando el auto Mercedes Benz Clase CLA conducido por la mujer salía por Castelli e impactó contra el lateral del Toyota Camry en el que viajaba el mandatario con su chofer por Libertador, arteria por la que mantenían la prioridad de paso.

A raíz del fuerte impacto se registraron daños materiales visibles en ambos rodados. El auto gris plateado terminó con su parte frontal gravemente destruida, presentando abolladuras pronunciadas en el capó, la parrilla y el paragolpes delantero desprendido, además de múltiples fragmentos de plásticos y restos de la carrocería esparcidos sobre el asfalto.

Por su parte, el vehículo blanco en el que circulaba el funcionario junto a su chofer recibió la colisión en el lateral derecho. El choque causó un profundo hundimiento y deformación en la estructura de la puerta trasera derecha, además de rayones y daños en el panel lateral cercano a la rueda.

A pesar de la gravedad de los daños materiales de la colisión, Fabián Martín no sufrió lesiones y se encuentra muy bien de salud. El accidente generó demoras en la circulación del tránsito en la zona durante la mañana de este viernes.