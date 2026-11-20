El sismo de magnitud 4,8° registrado cerca de la medianoche del jueves volvió a poner en alerta a los sanjuaninos, muchos de los cuales reportaron haber sentido un sacudón seco y prolongado tanto en casas bajas como en edificios del Gran San Juan.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la clave por la cual el movimiento se percibió con tanta claridad radicó en su escasa profundidad, un factor que reduce la distancia entre el foco de liberación de energía y la superficie.

Qué ocurrió durante la madrugada tras el sismo principal

Luego del temblor principal, los sismógrafos de la red nacional continuaron monitoreando la zona del epicentro ante la posibilidad de réplicas. Durante la madrugada de este viernes se detectaron movimientos menores de baja magnitud que resultaron imperceptibles para la población, sin que se reportaran daños materiales ni heridos en los departamentos cercanos.

Desde los organismos de emergencia recordaron mantener las medidas básicas de prevención ante movimientos sísmicos nocturnos: