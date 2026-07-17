Un fuerte sismo de magnitud 7,3 se registró este viernes en el sur de México y también fue percibido en distintos puntos de Guatemala y El Salvador, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a emitir una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió poco antes de las 9:00 (hora local) y tuvo su epicentro a 48 kilómetros de la localidad de Aquiles Serdán, en el estado de Chiapas.

Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas fatales ni daños materiales de consideración, aunque continúan las tareas de evaluación en las zonas afectadas.

Réplicas y alerta preventiva

Tras el terremoto principal, el Servicio Sismológico Nacional de México reportó al menos dos réplicas, de magnitud 6,8 y 5,1, que también fueron percibidas por la población.

En paralelo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió una alerta de tsunami, mientras que la Marina de México recomendó a la población mantenerse alejada de las playas hasta nuevo aviso.

Escenas de pánico y monitoreo

En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, el sismo provocó momentos de tensión, especialmente en edificios de mayor altura, donde muchas personas evacuaron de manera preventiva.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que mantuvo comunicación con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes hasta el momento no reportaron daños de gravedad.

"Se activan protocolos en entidades colindantes", señaló la mandataria a través de sus redes sociales, al tiempo que confirmó que equipos de los tres niveles de gobierno realizan recorridos para verificar posibles afectaciones estructurales y coordinar las medidas de prevención.

También se sintió en Centroamérica

El terremoto fue percibido con intensidad en el sureste de Guatemala, especialmente en las zonas cercanas a la frontera con México. Incluso habitantes de la capital guatemalteca reportaron haber sentido el movimiento.

En El Salvador, el sismo también fue advertido por la población, aunque con menor intensidad.

Las autoridades de los distintos países continúan monitoreando la situación mientras se mantiene vigente la alerta preventiva y se evalúan las consecuencias del fuerte movimiento telúrico.