Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró durante la madrugada de este miércoles en la provincia de Córdoba y fue percibido en distintas ciudades, donde numerosos vecinos reportaron el fenómeno a través de las redes sociales.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento ocurrió a la 1:34 y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela. El organismo precisó además que el temblor se produjo a una profundidad de 11 kilómetros.

El Inpres indicó que el sismo alcanzó una magnitud de 4 grados y fue percibido con mayor intensidad en Deán Funes y Villa de Soto. También se sintió, aunque con menor intensidad, en otras localidades del norte cordobés como Capilla del Monte.

No obstante, el alcance del fenómeno fue mayor al previsto inicialmente. A través de las redes sociales, numerosos usuarios señalaron que el movimiento también se sintió en la ciudad de Córdoba, especialmente en edificios de varios pisos, además de otras localidades como Villa Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia, Villa del Rosario, distintos puntos de Sierras Chicas y el Valle de Punilla.

El temblor generó una gran cantidad de mensajes de vecinos que relataron haber sentido el movimiento en plena madrugada, muchos de ellos despertados por la vibración de puertas, ventanas y muebles. Hasta el momento, las autoridades no informaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del fenómeno.

Se trata del segundo sismo registrado en Córdoba en apenas dos días. Durante la madrugada del martes 30 de junio, a las 3:30, el INPRES había reportado otro movimiento sísmico de magnitud 2,4, con epicentro ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 43 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

La seguidilla de movimientos comenzó incluso antes. El domingo por la noche también se produjo un temblor de magnitud 2,7, cuyo epicentro se localizó en Tanti. Ese sismo fue percibido en localidades cercanas como Villa Carlos Paz, La Calera, Cosquín, La Falda, Alta Gracia y la ciudad de Córdoba, consolidando una inusual secuencia de actividad sísmica en la provincia durante los últimos días.