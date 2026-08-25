Dos sismos consecutivos de magnitud 5,4 y 4,8 sacudieron en la madrugada de este lunes la capital de Costa Rica, San José, y las principales ciudades del país, provocando alarma en la población. La Comisión Nacional de Emergencias informó preliminarmente que no se registraron personas heridas ni daños de importancia, limitándose los efectos a un desprendimiento de tierra en una ruta de la zona y a daños leves en algunas infraestructuras.

El primer movimiento, de magnitud 5,4, ocurrió a la 01:37 (hora local) con epicentro en Cascajal de Coronado —a 15 kilómetros al norte de San José— y una escasa profundidad de 7 kilómetros, según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica. Apenas dos minutos después, un segundo temblor de magnitud 4,8 sacudió la misma ubicación a 10 kilómetros de profundidad.

Debido a la poca profundidad y proximidad con la capital, el fenómeno se sintió con extrema fuerza en la Gran Área Metropolitana, impulsando a numerosos vecinos a abandonar sus hogares por temor. Tras los eventos principales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó cerca de 30 réplicas con intensidades menores.

Contexto sísmico en el país

Costa Rica se encuentra emplazada en una región de alta y frecuente actividad sísmica, registrando decenas de temblores anuales que en su mayoría pasan desapercibidos. Con este episodio, el país acumula en lo que va de 2026 un total de 12 sismos con magnitud superior a 5, siendo el más fuerte de ellos uno de 5,7 registrado el pasado 15 de abril frente a Playa Ostional, en la provincia de Guanacaste, el cual tampoco dejó saldos trágicos ni heridos.