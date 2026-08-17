Los sismos que ocurren en la Luna podrían convertirse en una herramienta fundamental para localizar depósitos de hielo escondidos bajo su superficie. Un grupo de científicos propone estudiar las vibraciones del subsuelo para determinar dónde se encuentran estas reservas de agua y cuál podría ser su magnitud.

La investigación fue desarrollada por especialistas de la Universidad de Maryland, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y la Universidad de Hawái. El trabajo parte de un principio utilizado en la Tierra: las ondas sísmicas modifican su velocidad y comportamiento dependiendo del material que atraviesan.

De esta manera, si una onda atraviesa una región con una importante concentración de hielo, podría desplazarse entre dos y tres veces más rápido que cuando lo hace a través de materiales similares a tierra o arena. Además, las vibraciones pueden rebotar cuando encuentran estructuras más rígidas y densas.

Estas diferencias permitirían a los investigadores identificar posibles reservas congeladas sin necesidad de excavar previamente la superficie lunar. Incluso, el comportamiento de las ondas podría aportar información sobre la cantidad aproximada de hielo existente.

Un recurso clave para vivir en la Luna

Localizar agua se convirtió en una prioridad para las futuras misiones espaciales. El hielo podría utilizarse para abastecer a los astronautas, producir oxígeno y obtener componentes necesarios para fabricar combustible, reduciendo así la dependencia de los suministros enviados desde la Tierra.

Los mayores indicios de importantes reservas se concentran en los polos lunares, especialmente en cráteres que permanecen constantemente en sombra y donde las bajas temperaturas permiten conservar el hielo durante largos períodos.

Además de su utilidad para las misiones, estudiar esas reservas podría aportar información sobre la historia del sistema solar. Los científicos consideran que parte del hielo podría proceder de impactos de cometas y asteroides ocurridos durante millones de años.

Cómo comprobaron la teoría

Para analizar la posibilidad de encontrar hielo mediante sismos, los investigadores combinaron tres estrategias. Primero utilizaron una roca volcánica de Arizona como material similar al regolito lunar, la trituraron, congelaron y estudiaron mediante rayos X para observar cómo se distribuía el hielo entre los granos.

También elaboraron modelos de temperatura de las regiones polares de la Luna y realizaron simulaciones informáticas de pequeños sismos para estudiar cómo las ondas interactuarían con depósitos congelados bajo la superficie.

Los resultados mostraron señales que podrían permitir identificar la presencia de hielo. Sin embargo, los especialistas consideran necesario continuar perfeccionando los modelos y realizar nuevas pruebas para establecer con mayor precisión la profundidad y extensión de los depósitos.

La técnica podría cobrar especial importancia durante la próxima década, cuando nuevas misiones robóticas y tripuladas exploren el polo sur lunar. Encontrar reservas accesibles de agua sería uno de los pasos fundamentales para sostener una presencia humana prolongada fuera de la Tierra.