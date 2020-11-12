Sistema acusatorio: estos son los 283 abogados que se anotaron para ocupar cargos

La Justicia sanjuanina comenzó a activar los mecanismos para poner en marcha el sistema acusatorio que tal como lo adelantó DIARIO HUARPE comenzará a funcionar, según las previsiones, en el mes de febrero del 2021. En esa línea, abrieron las inscripciones para abogados que quieran ocupar algunos cargos dispuestos por el mismo esquema. De ese proceso resultó que 283 letrados se anotaron para ostentar puestos de fiscales o jueces que plantea la convocatoria.
De acuerdo a lo que adelantaron los cortistas, son 30 cargos los que se busca cubrir: 6 de juez Penal, 15 de fiscal, 4 de defensor Oficial y uno de asesor de Menores. Por otra parte, se ponen en juego 2 de juez Penal de primera instancia y 2 de fiscal de primera instancia que ya existen y que recientemente quedaron vacantes, pero que seguirán siendo parte del funcionamiento tribunalicio.
Con los ya inscriptos iniciará un proceso de contemplación de datos y purga de esa lista. La próxima semana el Consejo de la Magistratura comenzará a llamar a los letrados para realizarles las entrevistas pertinentes.
Listado
|APELLIDO Y NOMBRE
|CALDERON DE CRIFO, ROSANA MIRYAM
|PUTELLI DELGADO, MARÍA AGUSTINA
|AMAYA, HUGO RODOLFO
|SOSA, MAURICIO FABIAN
|GUTIÉRREZ, SANDRA MARCELA
|CUK, GERMAN AMARO
|OZOLLO LANDA, FEDERICO JAVIER
|GÁLVEZ, JUAN MANUEL
|RODRÍGUEZ, JORGE CAYETANO
|SÁNCHEZ SARMIENTO, MARÍA CELIA
|ARANCIBIA, LEONARDO RAÚL
|ELIZONDO SIERRA, ADRIÁN ANTONIO
|STOLAROWA, MARCELO ALEJANDRO
|CABRERA, CARINA BEATRIZ
|LARREA, ANA LIA
|MOINE, RICARDO ESTEBAN
|GERARDUZZI, CRISTIAN ALBERTO
|MASCIADRI, YANINA BELÉN
|SZALANKIEWICZ, MABEL MIRIAM
|TELL, DIEGO FABIÁN
|NAVAS, EUGENIA DEL VALLE
|RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANTONIO
|ALANIS SABAG, SANDRA VIVIANA
|GUEVARA CESIO, ARMANDO GABRIEL
|RAMIREZ, ROBERTO WALTER
|VEGA, EDUARDO JESUS
|MOYA, MABEL IRENE
|SCHIATTINO, NICOLÁS GREGORIO
|MORENO ROJAS, RAÚL ENRIQUE
|GHILARDI, OSCAR ANDRÉS
|ELIZONDO JARA, JULIO HORACIO JESÚS
|RIVADEO, CARLOS DANIEL
|CUNEO BARBANO, SERGIO ESTEBAN
|VALE DE LA TORRE, LUIS ALEJANDRO
|GINSBERG COLOMBERO, ROBERTO ANDRÉS
|REUS RUIZ, LAURA ELIZABETH
|CREMADES REBOREDO, DIEGO NAZARENO
|ELIZONDO, CLAUDIA NOEMI
|PANETTA SOPPELSA, MARIO ALEJANDRO
|ROJAS, LEONARDO RAMIRO
|CORTEZ, JORGE ABEL
|MILLAN URSINO, FEDERICO IGNACIO
|GARCIA CASTRILLON, JUAN MANUEL
|ORO, CESAR ADOLFO
|OLIVERA BALDERRAMO, JOSÉ PASCUAL
|BERRETA, GUSTAVO MARCELO
|REVERENDO RIVERA, LIDIA RUTH
|PRINGLES PINAZO, DANIELA ALEJANDRA
|AYESTARÁN, NICOLÁS EDUARDO
|GERARDUZZI, SILVINA ELEONORA
|ILLANES CABALLERO, MARÍA BELÉN
|DE VITA, JOSÉ MARÍA
|MARTÍN FERNÁNDEZ, PABLO FRANCISCO
|ROCO, FABIANA BEATRIZ
|MEGLIOLI, JUAN GABRIEL
|CABRAL, MARÍA VICTORIA
|CATALANO, CRISTIAN ARIEL
|IBAÑEZ, PAOLA NATACHA
|NIELSON RAMELLA, MARÍA EMILIA
|GAY, MIGUEL ÁNGEL
|POLIZZOTTO, ANDREA DEL VALLE
|SANSONE ZAPATA, CARINA GABRIELA
|QUIROGA, JOSE ANIBAL
|TRETTEL, GERMAN ADOLFO
|TEJA, HUGO MARIANO
|ALLENDE, FLAVIA GABRIELA
|CONTE GRAND, SERGIO ANDRÉS
|SOLERA, ALEJANDRO DANIEL
|DIAZ, ALEJANDRO GASTÓN
|CARENA, MARÍA PAULA
|UZAIR, MOHAMED NASSER
|BUCCIARELLI DEBREVI, VALENTINA
|ZAPATA, FEDERICO EMILIO
|POZO LETIZIA, JOSÉ ITALO
|FUNES ARIAS, ERICA FLAVIA
|RECIO CORREA, MARÍA VERÓNICA
|RUSSO, HUGO MAURICIO
|NOGUERA MINI, ANDRÉS ALEJANDRO
|IGLESIAS GALANTE, RAÚL JOSÉ
|EJARQUE, MARIO GUSTAVO
|QUIROGA RUIZ, MARIO ALBERTO
|GERARDUZZI MARCOVECCHIO, MAXIMILIANO
|SLAVUTZKY PREISZ, LEONARDO MARTIN
|KATUCHIN, JOVA PATRICIA
|VARGAS CARRERA, JOSE LUIS RAMON
|PLAZA, JOSÉ TOMÁS
|OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO
|PELLARIN, SONIA IVÓN
|SALAS, IVANA DEL CARMEN
|BAZÁN, ALEJANDRA VERÓNICA
|SÁNCHEZ, JORGE ALBERTO
|ROMBOLA, GREGORIO LUIS
|VILLAVICENCIO, GABRIELA NATALIA
|ANZORENA, FABIANA BEATRIZ
|RODRÍGUEZ, CARLOS EDUARDO
|PIZARRO, FRANCISCO JAVIER
|PAEZ, MARÍA PAULA
|MESTRE, VANESA DEBORA
|SALINAS, JORGE GUSTAVO
|QUIROGA, FABIANA VANESA
|SALA SARMIENTO, LUIS ADRIÁN
|PUJOVICH, ANA NOEMÍ
|SALVIO, GASTÓN MATEO
|AGUILAR ZEVALLOS, JORGE EMANUEL
|SIRI BRAVO, VANINA MARIANA
|EDER, MARTÍN ALEJANDRO
|MALLEA MARCUCCI, ROBERTO NARCISO
|PEÑA, DAVID ALEJANDRO
|MALLEA MARCUCCI, SONIA
|OLIVERA RIVEROS, LUIS FABIAN
|ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA
|BALVERDE, MARÍA JOSÉ
|ESCUDERO MILLAN, ALEJANDRO ESTEBAN
|MARTÍN GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA
|MARTÍNEZ, ANA CAROLINA
|BARASSI MINETTO, ELSA INÉS
|CHICON, GLORIA VERÓNICA
|ROSSI, MARÍA ALEJANDRA
|OLIVERA, ROBERTO CARLOS
|CAPDEVILA, GUILLERMO PEDRO GUSTAVO
|GARCIA THOMAS, EDUARDO MARCELO
|SALAS SANCHEZ, JAVIER ALEJANDRO
|RUIZ CARIGNANO, CLAUDIA
|MARTÍNEZ, ALBERTO MIGUEL RAMÓN
|NADAL, MARÍA BELÉN
|GIMENEZ, SABRINA VALERIA
|BASSO BERNAL, PATRICIA MARIELA
|RODRÍGUEZ, IVANA ESTER
|ROMAN BARON, LIDIA ANDREA
|DE LA PRECILLA, ANALÍA VERÓNICA
|DE LA FUENTE, GUSTAVO ANTONIO
|BARBERA, EUGENIO MAXIMILIANO
|MOLINA, DIEGO RAÚL
|VIDELA BELASCOAIN, MARÍA BELÉN
|PELLIZA SCHWARTZMAN, GUILLERMO EDUARDO
|BENAVIDEZ SORIA, LUCIO ADRIÁN
|USIN AGUILAR, EMILIANO JESÚS
|MARCHESI CRIM, CRISTIAN ALEJANDRO
|FLEURY, CARLOS EDUARDO
|RUIZ, SERGIO RAMIRO
|YANZÓN, CARLOS MARIO
|ABELÍN COTTONARO, JORGE ANDRÉS
|PEREYRA, ANDREA BEATRIZ
|YANARDI, ATILIO SEBASTIÁN
|MARTÍN VILEGAS, ERICA GABRIELA
|MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO
|PALACIOS, GONZALO JAVIER
|LEVEQUE, SANDRA LORENA
|FERRANDIZ, ANA MARIANA
|MOLINA, CLAUDIA ESTER
|ÁVILA TEJADA, RAÚL ALEJANDRO
|ACIAR, SILVANA EDITH
|INSEGNA, ANDREA VIVIANA
|LÓPEZ, MARIELA SILVIA
|GALLASTEGUI MALLA, EDUARDO SAMUEL
|MERGO, HUGO ALFREDO
|RIVERO, ROSANA GEMA
|GARCÍA GELUSINI, MARIELA IVANA
|AGUIAR GUAZZORA, DORITA ANGÉLICA
|VARAZA, NATALIA DEL VALLE
|PARRON, MATÍAS FRANCISCO
|ENTZ, KAREN
|HIDALGO, ISMAEL ANTONIO
|PARRA, JOSÉ CARLOS
|BERNAL, MARISA
|MARIMONT TORRENT, ANA MARIA DEL VALLE
|CAÑAMERO, MARÍA CECILIA
|SANZ, MARISEL ERICA
|PONCE, JOSÉ CARLOS
|OTIÑANO MERLO, ROBERTO ARIEL
|PALACIOS BAIDEZ, JAVIER ANDRÉS
|MORENO GONZÁLEZ, MARÍA GISELLE
|CONTI PICCO, HUMBERTO JOEL
|GARCÍA SEMINENGA, MILENKO CARLOS
|GROSSI GRAFFIGNA, RICARDO ANIBAL
|HERRERO, SERGIO OMAR
|COARASA, NICOLÁS DANIEL
|GELVEZ, FAUSTINO ÁNGEL
|SILVERA, MARISA DEL CARMEN
|REILOBA, CARLOS ALBERTO
|RECABARREN ZAMARBIDE, VALERIA AIDA
|PÉREZ PALACIOS, ISABEL DEL CARMEN
|LIMA, MARÍA NATALI
|QUIROGA ZUNGRE, GUSTAVO JAVIER
|SCHOTT MORENO, INGRID CELINA
|TORRESAN, CAROLA
|TICLE BENÍTEZ, FEDERICO HERNÁN
|MALDONADO, CELIA LEONOR
|SALAS SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA
|MUT RUSSO, CECILIA
|SAMAT, JORGE LUIS
|PARRA, ANA CAROLINA
|PAINEVILU, CRISTINA VANESA
|MEDINA ROMERO, JULIÁN GONZALO
|ATENCIO, GISELA NATALIA
|VERÓN, DANIELA GISELLE
|LACIAR REYNOSO, DANIEL HERNANDO
|RODRÍGUEZ SCHMÄDKE, MARÍA XIMENA
|ALBAR DÍAZ, MARÍA BELÉN
|LÓPEZ MARTÍ, SERGIO FABIO
|PEREYRA, MARÍA VALERIA
|GONZÁLEZ SANTIAGO, LUIS ESTEBAN
|BUTELER ROBLEDAL, FLORENCIA
|GUERRERO, FERNANDO ANIBAL
|ESPEJO, NATALIA ANTONIA
|DOMANICO, EMILIO ALFREDO
|VARGAS CARRERA, HORACIO ANDRÉS
|REBOLLO, SEBASTIÁN CARLOS
|MICHELTORENA PONZO, FRANCISCO BRUNO
|SOLERA, ROMINA GUADALUPE
|AMADO, JOSÉ
|EJARQUE ORIBE, DUILIO ALBERTO
|ROCA, RENATO DARÍO
|MOLINA, GABRIELA
|ECHEGARAY, FERNANDO RAMÓN
|MALDONADO, MARÍA LAURA
|GAITAN, SERGIO NICOLÁS
|CARRERA PEDROTTI, MARIANO DANIEL
|LEON, PABLO LEONARDO
|VIDELA, RODRIGO DANIEL
|FERRER, PABLO ALFREDO
|AUBONE, MARÍA VERÓNICA
|CUNI COELLI, LUCÍA BETTINA
|MARTÍNEZ YANZÓN, EDUARDO ALEJANDRO
|AARREDONDO MORANDO, MARÍA PAULA
|DELGADO, ENRIQUE ALEJANDRO
|AGUILAR, ÉRICA ELISA
|LIMOLE, YANINA DEOLINDA
|SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JORGE GUSTAVO
|BORDON, CRISTIAN LEMUEL
|MARINERO, LILIANA ELISA
|BRUNO, SANTIAGO DANIEL
|NICOLÍA HERAS, FRANCISCO JAVIER
|CALDENTEY MOYA, GERARDO JUAN
|VACA PRINGLES, MARÍA BEATRIZ
|RECIO, CESAR DARÍO
|BLANCO FERNÁNDEZ, MARÍA GABRIELA
|BATALLER, MARÍA FLORENCIA
|ARNAU, GUSTAVO MARTÍN
|CASTRO, FERNANDO ROBERTO
|IBAZETA, CARLOS NAHUEL
|LÓPEZ MARTI, ADOLFO ENRIQUE
|ROJAS MARTÍNEZ, HILDA VICTORIA
|PEÑA, ÁNGEL DANIEL
|CABRAL LOZANO, RODRIGO VICTOR
|RIGILLO, MARÍA MARTA
|BALMACEDA, MIRNA ALEJANDRA
|BENÍTEZ, HERNÁN RAMIRO
|ZAPATA MARCONE, JUAN MARCOS
|GUIDET MONTILLA, JOSÉ LUIS
|BUSTOS MEGLIOLI, MARCELO
|REGATO RODRÍGUEZ, MARÍA ALEJANDRA
|GIZZI, JOSÉ CARLOS
|DE LA TORRE MASSIH, ANA INÉS
|FERRE PENIZZOTTO, CRISTIAN ARIEL
|PADILLA, MARIO JAVIER
|GONZÁLEZ AGUILERA, GUSTAVO ARIEL
|D'AMICO, RAÚL ALEJANDRO
|MARTÍN CASTRO, GUILLERMO DARÍO
|PUIGDENGOLAS, CARLA YANINA
|CHIFFEL, GABRIELA MELISA
|GALANTE, CLAUDIA YANINA
|SALCEDO GARAY, CELINA MARILIN
|ABALLAY, ESTELA ALICIA
|ELÍAS RUBIO, MAIRA NOELIA
|NOGUERA LÓPEZ, RAMIRO ANTONIO
|FERNÁNDEZ, RAÚL VICENTE
|ARIAS VALLE, ANA LAURA
|BAIGORRIA, EMMA CAROLINA
|VILLALBA, LEONARDO NELSON
|GARCÉS PÓSLEMAN, ALICIA ANDREA
|SABA, JAVIER ANDRÉS
|GIULIANI RAMOS, TANIA CAROLA
|ANDINO VEGA, JULIO JOSÉ GUILLERMO
|ECHEGARAY MESTRE, MARÍA MARCELA
|ROMAN BARON, MARÍA BELÉN
|ESQUIVEL, ERICA PAOLA
|PONS BELMONTE, NAIDA FLORENCIA
|PONCE ROQUE, JUAN MARCELO
|MONTILLA, ROBERTO JORGE