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Sistema acusatorio: estos son los 283 abogados que se anotaron para ocupar cargos

El Consejo de la Magistratura comenzará la semana que viene con las entrevistas.

La próxima semana el Consejo de la Magistratura comenzará a llamar a los letrados. Foto: gentileza Poder Judicial

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas

La Justicia sanjuanina comenzó a activar los mecanismos para poner en marcha el sistema acusatorio que tal como lo adelantó DIARIO HUARPE comenzará a funcionar, según las previsiones, en el mes de febrero del 2021. En esa línea, abrieron las inscripciones para abogados que quieran ocupar algunos cargos dispuestos por el mismo esquema. De ese proceso resultó que 283 letrados se anotaron para ostentar puestos de fiscales o jueces que plantea la convocatoria.

De acuerdo a lo que adelantaron los cortistas, son 30 cargos los que se busca cubrir: 6 de juez Penal, 15 de fiscal, 4 de defensor Oficial y uno de asesor de Menores. Por otra parte, se ponen en juego 2 de juez Penal de primera instancia y 2 de fiscal de primera instancia que ya existen y que recientemente quedaron vacantes, pero que seguirán siendo parte del funcionamiento tribunalicio.

Con los ya inscriptos iniciará un proceso de contemplación de datos y purga de esa lista. La próxima semana el Consejo de la Magistratura comenzará a llamar a los letrados para realizarles las entrevistas pertinentes.

Listado

APELLIDO Y NOMBRE
CALDERON DE CRIFO, ROSANA MIRYAM
PUTELLI DELGADO, MARÍA AGUSTINA
AMAYA, HUGO RODOLFO
SOSA, MAURICIO FABIAN
GUTIÉRREZ, SANDRA MARCELA
CUK, GERMAN AMARO
OZOLLO LANDA, FEDERICO JAVIER
GÁLVEZ, JUAN MANUEL
RODRÍGUEZ, JORGE CAYETANO
SÁNCHEZ SARMIENTO, MARÍA CELIA
ARANCIBIA, LEONARDO RAÚL
ELIZONDO SIERRA, ADRIÁN ANTONIO
STOLAROWA, MARCELO ALEJANDRO
CABRERA, CARINA BEATRIZ
LARREA, ANA LIA
MOINE, RICARDO ESTEBAN
GERARDUZZI, CRISTIAN ALBERTO
MASCIADRI, YANINA BELÉN
SZALANKIEWICZ, MABEL MIRIAM
TELL, DIEGO FABIÁN
NAVAS, EUGENIA DEL VALLE
RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANTONIO
ALANIS SABAG, SANDRA VIVIANA
GUEVARA CESIO, ARMANDO GABRIEL
RAMIREZ, ROBERTO WALTER
VEGA, EDUARDO JESUS
MOYA, MABEL IRENE
SCHIATTINO, NICOLÁS GREGORIO
MORENO ROJAS, RAÚL ENRIQUE
GHILARDI, OSCAR ANDRÉS
ELIZONDO JARA, JULIO HORACIO JESÚS
RIVADEO, CARLOS DANIEL
CUNEO BARBANO, SERGIO ESTEBAN
VALE DE LA TORRE, LUIS ALEJANDRO
GINSBERG COLOMBERO, ROBERTO ANDRÉS
REUS RUIZ, LAURA ELIZABETH
CREMADES REBOREDO, DIEGO NAZARENO
ELIZONDO, CLAUDIA NOEMI
PANETTA SOPPELSA, MARIO ALEJANDRO
ROJAS, LEONARDO RAMIRO
CORTEZ, JORGE ABEL
MILLAN URSINO, FEDERICO IGNACIO
GARCIA CASTRILLON, JUAN MANUEL
ORO, CESAR ADOLFO
OLIVERA BALDERRAMO, JOSÉ PASCUAL
BERRETA, GUSTAVO MARCELO
REVERENDO RIVERA, LIDIA RUTH
PRINGLES PINAZO, DANIELA ALEJANDRA
AYESTARÁN, NICOLÁS EDUARDO
GERARDUZZI, SILVINA ELEONORA
ILLANES CABALLERO, MARÍA BELÉN
DE VITA, JOSÉ MARÍA
MARTÍN FERNÁNDEZ, PABLO FRANCISCO
ROCO, FABIANA BEATRIZ
MEGLIOLI, JUAN GABRIEL
CABRAL, MARÍA VICTORIA
CATALANO, CRISTIAN ARIEL
IBAÑEZ, PAOLA NATACHA
NIELSON RAMELLA, MARÍA EMILIA
GAY, MIGUEL ÁNGEL
POLIZZOTTO, ANDREA DEL VALLE
SANSONE ZAPATA, CARINA GABRIELA
QUIROGA, JOSE ANIBAL
TRETTEL, GERMAN ADOLFO
TEJA, HUGO MARIANO
ALLENDE, FLAVIA GABRIELA
CONTE GRAND, SERGIO ANDRÉS
SOLERA, ALEJANDRO DANIEL
DIAZ, ALEJANDRO GASTÓN
CARENA, MARÍA PAULA
UZAIR, MOHAMED NASSER
BUCCIARELLI DEBREVI, VALENTINA
ZAPATA, FEDERICO EMILIO
POZO LETIZIA, JOSÉ ITALO
FUNES ARIAS, ERICA FLAVIA
RECIO CORREA, MARÍA VERÓNICA
RUSSO, HUGO MAURICIO
NOGUERA MINI, ANDRÉS ALEJANDRO
IGLESIAS GALANTE, RAÚL JOSÉ
EJARQUE, MARIO GUSTAVO
QUIROGA RUIZ, MARIO ALBERTO
GERARDUZZI MARCOVECCHIO, MAXIMILIANO
SLAVUTZKY PREISZ, LEONARDO MARTIN
KATUCHIN, JOVA PATRICIA
VARGAS CARRERA, JOSE LUIS RAMON
PLAZA, JOSÉ TOMÁS
OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO
PELLARIN, SONIA IVÓN
SALAS, IVANA DEL CARMEN
BAZÁN, ALEJANDRA VERÓNICA
SÁNCHEZ, JORGE ALBERTO
ROMBOLA, GREGORIO LUIS
VILLAVICENCIO, GABRIELA NATALIA
ANZORENA, FABIANA BEATRIZ
RODRÍGUEZ, CARLOS EDUARDO
PIZARRO, FRANCISCO JAVIER
PAEZ, MARÍA PAULA
MESTRE, VANESA DEBORA
SALINAS, JORGE GUSTAVO
QUIROGA, FABIANA VANESA
SALA SARMIENTO, LUIS ADRIÁN
PUJOVICH, ANA NOEMÍ
SALVIO, GASTÓN MATEO
AGUILAR ZEVALLOS, JORGE EMANUEL
SIRI BRAVO, VANINA MARIANA
EDER, MARTÍN ALEJANDRO
MALLEA MARCUCCI, ROBERTO NARCISO
PEÑA, DAVID ALEJANDRO
MALLEA MARCUCCI, SONIA
OLIVERA RIVEROS, LUIS FABIAN
ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA
BALVERDE, MARÍA JOSÉ
ESCUDERO MILLAN, ALEJANDRO ESTEBAN
MARTÍN GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA
MARTÍNEZ, ANA CAROLINA
BARASSI MINETTO, ELSA INÉS
CHICON, GLORIA VERÓNICA
ROSSI, MARÍA ALEJANDRA
OLIVERA, ROBERTO CARLOS
CAPDEVILA, GUILLERMO PEDRO GUSTAVO
GARCIA THOMAS, EDUARDO MARCELO
SALAS SANCHEZ, JAVIER ALEJANDRO 
RUIZ CARIGNANO, CLAUDIA
MARTÍNEZ, ALBERTO MIGUEL RAMÓN
NADAL, MARÍA BELÉN
GIMENEZ, SABRINA VALERIA
BASSO BERNAL, PATRICIA MARIELA
RODRÍGUEZ, IVANA ESTER
ROMAN BARON, LIDIA ANDREA
DE LA PRECILLA, ANALÍA VERÓNICA
DE LA FUENTE, GUSTAVO ANTONIO
BARBERA, EUGENIO MAXIMILIANO
MOLINA, DIEGO RAÚL
VIDELA BELASCOAIN, MARÍA BELÉN
PELLIZA SCHWARTZMAN, GUILLERMO EDUARDO
BENAVIDEZ SORIA, LUCIO ADRIÁN
USIN AGUILAR, EMILIANO JESÚS
MARCHESI CRIM, CRISTIAN ALEJANDRO
FLEURY, CARLOS EDUARDO
RUIZ, SERGIO RAMIRO
YANZÓN, CARLOS MARIO
ABELÍN COTTONARO, JORGE ANDRÉS
PEREYRA, ANDREA BEATRIZ
YANARDI, ATILIO SEBASTIÁN
MARTÍN VILEGAS, ERICA GABRIELA
MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO
PALACIOS, GONZALO JAVIER
LEVEQUE, SANDRA LORENA
FERRANDIZ, ANA MARIANA
MOLINA, CLAUDIA ESTER
ÁVILA TEJADA, RAÚL ALEJANDRO
ACIAR, SILVANA EDITH
INSEGNA, ANDREA VIVIANA
LÓPEZ, MARIELA SILVIA
GALLASTEGUI MALLA, EDUARDO SAMUEL
MERGO, HUGO ALFREDO
RIVERO, ROSANA GEMA
GARCÍA GELUSINI, MARIELA IVANA
AGUIAR GUAZZORA, DORITA ANGÉLICA
VARAZA, NATALIA DEL VALLE
PARRON, MATÍAS FRANCISCO
ENTZ, KAREN
HIDALGO, ISMAEL ANTONIO
PARRA, JOSÉ CARLOS
BERNAL, MARISA
MARIMONT TORRENT, ANA MARIA DEL VALLE
CAÑAMERO, MARÍA CECILIA
SANZ, MARISEL ERICA 
PONCE, JOSÉ CARLOS
OTIÑANO MERLO, ROBERTO ARIEL
PALACIOS BAIDEZ, JAVIER ANDRÉS
MORENO GONZÁLEZ, MARÍA GISELLE
CONTI PICCO, HUMBERTO JOEL
GARCÍA SEMINENGA, MILENKO CARLOS
GROSSI GRAFFIGNA, RICARDO ANIBAL
HERRERO, SERGIO OMAR
COARASA, NICOLÁS DANIEL
GELVEZ, FAUSTINO ÁNGEL
SILVERA, MARISA DEL CARMEN
REILOBA, CARLOS ALBERTO
RECABARREN ZAMARBIDE, VALERIA AIDA
PÉREZ PALACIOS, ISABEL DEL CARMEN
LIMA, MARÍA NATALI
QUIROGA ZUNGRE, GUSTAVO JAVIER
SCHOTT MORENO, INGRID CELINA
TORRESAN, CAROLA
TICLE BENÍTEZ, FEDERICO HERNÁN
MALDONADO, CELIA LEONOR
SALAS SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA
MUT RUSSO, CECILIA
SAMAT, JORGE LUIS
PARRA, ANA CAROLINA
PAINEVILU, CRISTINA VANESA
MEDINA ROMERO, JULIÁN GONZALO
ATENCIO, GISELA NATALIA
VERÓN, DANIELA GISELLE
LACIAR REYNOSO, DANIEL HERNANDO
RODRÍGUEZ SCHMÄDKE, MARÍA XIMENA
ALBAR DÍAZ, MARÍA BELÉN
LÓPEZ MARTÍ, SERGIO FABIO
PEREYRA, MARÍA VALERIA
GONZÁLEZ SANTIAGO, LUIS ESTEBAN
BUTELER ROBLEDAL, FLORENCIA
GUERRERO, FERNANDO ANIBAL
ESPEJO, NATALIA ANTONIA
DOMANICO, EMILIO ALFREDO
VARGAS CARRERA, HORACIO ANDRÉS
REBOLLO, SEBASTIÁN CARLOS
MICHELTORENA PONZO, FRANCISCO BRUNO
SOLERA, ROMINA GUADALUPE
AMADO, JOSÉ
EJARQUE ORIBE, DUILIO ALBERTO
ROCA, RENATO DARÍO
MOLINA, GABRIELA
ECHEGARAY, FERNANDO RAMÓN
MALDONADO, MARÍA LAURA
GAITAN, SERGIO NICOLÁS
CARRERA PEDROTTI, MARIANO DANIEL
LEON, PABLO LEONARDO
VIDELA, RODRIGO DANIEL
FERRER, PABLO ALFREDO
AUBONE, MARÍA VERÓNICA
CUNI COELLI, LUCÍA BETTINA
MARTÍNEZ YANZÓN, EDUARDO ALEJANDRO
AARREDONDO MORANDO, MARÍA PAULA
DELGADO, ENRIQUE ALEJANDRO
AGUILAR, ÉRICA ELISA
LIMOLE, YANINA DEOLINDA
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JORGE GUSTAVO
BORDON, CRISTIAN LEMUEL
MARINERO, LILIANA ELISA
BRUNO, SANTIAGO DANIEL
NICOLÍA HERAS, FRANCISCO JAVIER
CALDENTEY MOYA, GERARDO JUAN
VACA PRINGLES, MARÍA BEATRIZ
RECIO, CESAR DARÍO
BLANCO FERNÁNDEZ, MARÍA GABRIELA
BATALLER, MARÍA FLORENCIA
ARNAU, GUSTAVO MARTÍN
CASTRO, FERNANDO ROBERTO
IBAZETA, CARLOS NAHUEL
LÓPEZ MARTI, ADOLFO ENRIQUE
ROJAS MARTÍNEZ, HILDA VICTORIA
PEÑA, ÁNGEL DANIEL
CABRAL LOZANO, RODRIGO VICTOR
RIGILLO, MARÍA MARTA
BALMACEDA, MIRNA ALEJANDRA
BENÍTEZ, HERNÁN RAMIRO
ZAPATA MARCONE, JUAN MARCOS
GUIDET MONTILLA, JOSÉ LUIS
BUSTOS MEGLIOLI, MARCELO
REGATO RODRÍGUEZ, MARÍA ALEJANDRA
GIZZI, JOSÉ CARLOS
DE LA TORRE MASSIH, ANA INÉS
FERRE PENIZZOTTO, CRISTIAN ARIEL
PADILLA, MARIO JAVIER
GONZÁLEZ AGUILERA, GUSTAVO ARIEL
D'AMICO, RAÚL ALEJANDRO
MARTÍN CASTRO, GUILLERMO DARÍO
PUIGDENGOLAS, CARLA YANINA
CHIFFEL, GABRIELA MELISA
GALANTE, CLAUDIA YANINA
SALCEDO GARAY, CELINA MARILIN
ABALLAY, ESTELA ALICIA
ELÍAS RUBIO, MAIRA NOELIA
NOGUERA LÓPEZ, RAMIRO ANTONIO
FERNÁNDEZ, RAÚL VICENTE
ARIAS VALLE, ANA LAURA
BAIGORRIA, EMMA CAROLINA
VILLALBA, LEONARDO NELSON
GARCÉS PÓSLEMAN, ALICIA ANDREA
SABA, JAVIER ANDRÉS 
GIULIANI RAMOS, TANIA CAROLA
ANDINO VEGA, JULIO JOSÉ GUILLERMO
ECHEGARAY MESTRE, MARÍA MARCELA
ROMAN BARON, MARÍA BELÉN
ESQUIVEL, ERICA PAOLA
PONS BELMONTE, NAIDA FLORENCIA
PONCE ROQUE, JUAN MARCELO
MONTILLA, ROBERTO JORGE

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