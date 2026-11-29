El periodista Luis Ventura atravesó un complicado episodio de salud durante la jornada de este viernes y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. La información fue confirmada al aire en el programa SQP por el panelista Nico Peralta, quien reveló los detalles de lo ocurrido con el presidente de Aptra. El conductor sufrió una repentina descompensación justo cuando se trasladaba hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza con destino final a la ciudad de Miami.

El objetivo de ese traslado aéreo era formar parte de la ceremonia de los premios Martín Fierro Latino que se entregarán este domingo en Estados Unidos. Según explicó Peralta en el ciclo televisivo, el conductor acababa de finalizar su labor radial antes de emprender el recorrido rumbo a la terminal aérea. “Lo pasó a buscar a su socio (Omar) Rinaldi por Radio del Plata, después de hacer su programa, para llevarlo a Ezeiza porque esta noche somos los únicos dos de Aptra que viajamos esta noche para los Martín Fierro Latino, que se entregan el domingo”, relató el comunicador.

Durante el trayecto en vehículo hacia la zona sur del conurbano bonaerense, el cuadro clínico del presidente de Aptra se complicó de forma imprevista. El panelista destacó la relevancia institucional del conductor dentro de la entidad organizadora de los galardones y precisó el momento exacto del malestar. “Luis es el presidente de Aptra y es la persona más importante en la institución y que iba a viajar, se descompuso camino a Ezeiza”, contó el periodista ante la sorpresa de sus compañeros de equipo.

Ante la lógica preocupación que generó la noticia en el ambiente artístico, el propio Nico Peralta se encargó de llevar calma sobre la evolución médica del conductor. El periodista confirmó el centro asistencial donde permanece alojado el directivo y aclaró el diagnóstico preliminar que motivó su ingreso. “Está internado en la Trinidad, está bien, se va a hacer unos estudios, le dio un pico de presión”, detalló respecto a la situación clínica actual del famoso.

Finalmente, el integrante de SQP vinculó esta descompensación con la exigente agenda laboral y las tensiones acumuladas que experimentó el titular de Aptra recientemente. El desgaste físico y mental habría comenzado tras su última participación en otro evento de premiación realizado en el país vecino. “Él viene con un cuadro de estrés muy grande, por lo que tengo entendido, volvió muy mal del Uruguay, donde fueron los Martín Fierro la semana pasada, desde ahí en adelante se le sumaron varios estrés”, concluyó.