Probar helados, viajar y cobrar miles de dólares por hacerlo parece un trabajo soñado, pero Snoop Dogg lo convirtió en una convocatoria real. El reconocido rapero estadounidense busca un catador internacional para Dr. Bombay, la marca de helados que impulsa junto a su hijo Cordell Broadus.

La propuesta está abierta a postulantes de diferentes partes del mundo y ofrece una remuneración de US$10.000 mensuales durante tres meses. De esta manera, quien resulte seleccionado podrá cobrar un total de US$30.000.

El puesto fue denominado “International Ice Cream Taster” y la búsqueda se realiza junto con Deel, una plataforma internacional de contratación.

Pero el trabajo no consistirá únicamente en sentarse a probar diferentes gustos. La persona elegida deberá explorar tendencias de helados y postres, conocer combinaciones de sabores de diferentes culturas y detectar propuestas que puedan convertirse en los próximos fenómenos gastronómicos.

Además, tendrá que compartir sus descubrimientos con el equipo de Dr. Bombay, generar contenido para redes sociales y colaborar en el desarrollo de nuevos sabores, campañas y experiencias para la marca.

Quiénes pueden postularse

Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es que no se exige ser un crítico gastronómico profesional ni contar necesariamente con experiencia específica como catador.

La búsqueda está dirigida a perfiles diversos, desde creadores de contenido y fanáticos de la gastronomía hasta especialistas en marketing, estudiantes, emprendedores, periodistas y chefs.

La compañía apunta especialmente a personas curiosas, aventureras y conectadas con las nuevas tendencias. También valora la capacidad de contar historias y generar contenidos atractivos a partir de las experiencias gastronómicas.

Entre los requisitos indispensables aparecen tres condiciones: hablar inglés, contar con pasaporte vigente y tener disponibilidad durante los próximos tres meses. El manejo de otros idiomas será considerado un punto a favor.

Viajes y nuevos sabores

La misión del seleccionado será convertirse en una suerte de explorador gastronómico para la marca. Tendrá que probar postres y helados, investigar qué sabores están ganando terreno y acercar ideas que puedan transformarse en futuros productos.

Incluso tendrá participación en el desarrollo de nuevos sabores de Dr. Bombay y deberá documentar parte de sus experiencias para las redes sociales.

La relación de Snoop Dogg con los helados también tiene una historia familiar. Su padre creció en una granja lechera de Mississippi, donde elaboraba helado artesanal, mientras que años después el músico compartió esa tradición con su hijo Cordell.

Ahora, padre e hijo convirtieron esos recuerdos en Dr. Bombay y buscan sumar a una persona que recorra el mundo para encontrar inspiración para los próximos productos de la marca.