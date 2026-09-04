El hockey sobre patines tiene una historia profunda en San Juan y, desde hace varios años, también cuenta con un espacio propio para informar, debatir y conocer a sus protagonistas. Sobre Patines nació en 2018 como una página web, creció con el streaming y actualmente se consolidó en la televisión con HUARPE TV como uno de los principales espacios dedicados exclusivamente a la disciplina.

El trío de Sobre Patines en el estudio de GRUPO HUARPE.

El programa se emite todos los martes, a las 22 horas, y los viernes a las 21:30, con los partidos en vivo del torneo masculino de hockey sobre patines. Sobre Patines se emite a través de la señal de HUARPE TV, en el 19.2 de la TDA, el canal 121 en OnPower y Kick. El proyecto está integrado por Emiliano Schlamelcher, Facundo Quiroga y Rodrigo Belert, tres periodistas unidos por una misma pasión: contar y difundir un deporte que forma parte de la identidad sanjuanina.

De una página web a la pantalla

Schlamelcher recordó que la iniciativa surgió ante la ausencia de un espacio dedicado exclusivamente al hockey sobre patines. “Nació primero como página web porque no existía una que difundiera la actividad en sí”, explicó.

El conductor señaló que el proyecto fue impulsado inicialmente por él y que posteriormente se sumaron Facundo Quiroga y Rodrigo Belert. La idea era generar un lugar donde los fanáticos pudieran encontrar información y, al mismo tiempo, escuchar directamente a los protagonistas de la disciplina.

Los primeros programas fueron realizados de manera independiente y hasta en la casa de uno de sus integrantes. Con el tiempo apareció la posibilidad de incorporarse al GRUPO HUARPE, un paso que les permitió contar con mayor estructura y ampliar su llegada al público.

El desafío de mantener la frescura

Para Facundo Quiroga, el desafío principal es no perder la cercanía con la audiencia. “Tratamos de ser un puente entre el mundo del hockey y la gente que no es del mundo del hockey”, explicó. Para Quiroga, el programa logró evolucionar desde un formato principalmente informativo hacia uno donde las entrevistas ocupan un lugar central.

Ese cambio permitió mostrar otra faceta de los deportistas. “Encontramos la humanización del deportista, que creo que es fundamental para seguir expandiendo la disciplina”, sostuvo Quiroga.

Una pasión que atraviesa generaciones

Rodrigo Belert recordó que su vínculo con el hockey comenzó durante su infancia, cuando asistió a partidos en el estadio Aldo Cantoni. La llegada del Mundial de 1978 terminó de consolidar una pasión que, según relató, nunca abandonó.

Luego de estudiar periodismo deportivo y regresar a San Juan, comenzó a trabajar en medios y terminó incorporándose a las transmisiones de hockey. Desde entonces, la disciplina se convirtió en una parte central de su carrera profesional.

Belert destacó que una de las principales características de Sobre Patines es el respeto por todos los sectores que forman parte del deporte. Jugadores, dirigentes, hinchas, trabajadores de los clubes y protagonistas anónimos tienen un lugar dentro del programa.

El invitado como protagonista

La propuesta busca que quien visita el programa sea el centro de cada emisión. El objetivo, según explicaron sus integrantes, es generar un clima de confianza para que cada entrevistado pueda compartir experiencias, emociones, proyectos y recuerdos.

La frescura del streaming, combinada con la llegada de la televisión, permitió construir un formato cercano y dinámico. “Lo importante es que el invitado se luzca y que el televidente se entretenga y se lleve algo”, resumió Belert.

Con emisiones semanales y transmisiones de partidos en vivo, Sobre Patines continúa ampliando el lugar del hockey sobre patines dentro de los medios sanjuaninos. Para sus integrantes, que la disciplina tenga un espacio en HUARPE TV representa también una forma de reconocer una de las expresiones deportivas más arraigadas en la identidad de la provincia.

Dato

Sobre Patinas se emite los martes, a las 22 horas, y los viernes a las 21:30, con los partidos en vivo del torneo masculino de hockey sobre patines.