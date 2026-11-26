Las tormentas registradas durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre provocaron daños y complicaciones en distintos corredores viales de la provincia. Iglesia es una de las zonas más afectadas, con socavones sobre la Ruta Nacional 149, mientras Vialidad Nacional advirtió sobre badenes con agua y posibles desprendimientos de rocas.

Las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada de este jueves generaron complicaciones en varias rutas de San Juan, principalmente en los departamentos cordilleranos y del norte provincial. Entre los sectores más afectados se encuentra Iglesia, donde la crecida del agua provocó socavones en la Ruta Nacional 149, en el camino hacia Las Flores.

Ante este escenario, la Dirección Nacional de Vialidad difundió un relevamiento del estado de los caminos, actualizado a las 6 de la mañana, e informó que todas las rutas nacionales de la provincia permanecían transitables. Sin embargo, el organismo solicitó circular con máxima precaución debido a la presencia de agua en distintos badenes y al riesgo de desprendimientos de material sobre las calzadas.

Uno de los puntos que requiere mayor atención es la Ruta Nacional 40 Norte, a la altura de Matías G. Sánchez y Tucunuco. Allí se registraron badenes con agua y personal de Vialidad Nacional trabaja con maquinaria para atender las complicaciones ocasionadas por las precipitaciones.

También se emitió una advertencia para quienes circulen por la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, debido a la posibilidad de caída de rocas sobre la calzada. La situación obliga a extremar las precauciones, especialmente en los sectores de montaña.

El estado de las rutas en San Juan

Según el parte oficial de Vialidad Nacional, las rutas presentaban el siguiente estado durante las primeras horas de este jueves:

Ruta Nacional 40 Norte: transitable con máxima precaución. Hay badenes con agua y equipos viales trabajando en Matías G. Sánchez y Tucunuco.

Ruta Nacional 150 (Jáchal-Rodeo): transitable con máxima precaución por riesgo de desprendimientos de rocas.

Ruta Nacional 150 (Huaco-límite con La Rioja): transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 149 (Iglesia): transitable con máxima precaución, con socavones registrados en el camino hacia Las Flores.

Ruta Nacional 149 (Calingasta): transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 141: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 153: transitable con máxima precaución y presencia de agua en algunos badenes.

Ruta Nacional 20: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 40 Sur: transitable con máxima precaución.

Las recomendaciones para circular

Frente a las condiciones de los caminos y la posibilidad de que continúen las complicaciones por las lluvias, Vialidad Nacional pidió a los conductores respetar las indicaciones del personal desplegado en los distintos sectores.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar el cruce de badenes cuando presenten agua o material de arrastre, reducir la velocidad, circular con las luces bajas encendidas y mantener una distancia de frenado adecuada entre vehículos.

Además, solicitaron prestar atención a la señalización preventiva en los sectores donde se desarrollan trabajos de mantenimiento o existen desvíos.

Las cuadrillas de Vialidad Nacional continúan en estado de alerta y realizan monitoreos en los distintos corredores viales para evaluar la evolución de las condiciones de circulación después del temporal.