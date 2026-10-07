Sofi Martínez confesó toda la verdad de su relación "secreta" con Messi

A horas del cruce en el Monumental, la comunicadora recordó el episodio que cambió su carrera profesional para siempre. La especialista en deportes remarcó que las imágenes recorrieron el mundo entero hasta convertirse en tendencia en países insólitos como China.

Con soltura y emoción, la cronista reconoció que sintió la necesidad absoluta de expresar sus sentimientos antes de disputar la final del Mundial. “Era el momento para decírselo, era ahora o nunca”, confesó respecto a sus palabras dedicadas al astro rosarino.

Por último, admitió los nervios que la invadieron durante la transmisión en vivo ante millones de espectadores. La comunicadora concluyó que aquel diálogo significó un quiebre imborrable en su vida laboral y confirmó que difícilmente vuelva a experimentar algo similar.