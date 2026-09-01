El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una enorme cantidad de reacciones entre futbolistas, personalidades e hinchas. Una de las que se sumó a la despedida fue Sofi Martínez, quien compartió una emotiva reflexión dedicada al capitán.

La periodista deportiva utilizó sus historias de Instagram para republicar el anuncio realizado por el propio Messi y decidió acompañarlo con unas palabras en las que destacó la huella que dejó el rosarino en varias generaciones de argentinos.

“Atravesaste a cada uno de los argentinos para siempre y de una manera mucho más fuerte que ganando títulos”, expresó Martínez.

Luego, la periodista cerró su breve pero contundente mensaje con dos palabras dirigidas al futbolista: “Gracias, capitán”.

La publicación se conoció horas después de que Messi comunicara su decisión de ponerle punto final a su extensa trayectoria con la camiseta argentina.

El capitán anunció su retiro mediante un sentido mensaje en el que reconoció que tomó la determinación después de analizarla durante un largo tiempo y admitió que cerrar esta etapa le genera un profundo dolor.

Messi también remarcó que durante toda su carrera intentó dejar todo por la camiseta argentina, incluso durante los años en los que los títulos internacionales se le hicieron esquivos.

Además, el rosarino sostuvo que considera que llegó el momento de darles espacio a las nuevas generaciones de futbolistas que vienen detrás.

La decisión provocó una catarata de mensajes y homenajes en las redes sociales. Compañeros, exjugadores, periodistas y fanáticos expresaron su agradecimiento hacia el capitán, quien cerró una etapa de más de dos décadas con la Selección Argentina.

Entre esas despedidas apareció la de Sofi Martínez, quien puso el foco no solamente en los logros deportivos de Messi, sino también en el vínculo emocional que consiguió construir con los argentinos a lo largo de su carrera.