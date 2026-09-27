Sofi Martínez recordó el secuestro virtual que sufrió a sus 15 años

La comunicadora Sofi Martínez revivió una fatídica experiencia vivida durante su juventud relacionada con las extorsiones telefónicas. El hecho aconteció cuando ella contaba con apenas 15 años y se encontraba sola en el domicilio familiar. Un llamado extorsivo irrumpió en la cotidianeidad afirmando que mantenían en cautiverio a su progenitor.

Me dijeron que tenía secuestrado a mi papá, relató sobre aquel primer contacto directo. Los delincuentes ejercieron una fuerte presión psicológica exigiendo sumas dinerarias para un supuesto rescate. Me empiezan a manipular diciendo 'Sí, acá lo tenemos, está con nosotros. Nos dice que hay plata en tu casa y que la tenés que encontrar y nos la tenés que dar', explicó.

Aterrorizada por la situación y impulsada por el miedo, la joven revolvió las habitaciones buscando algún botín. Al no hallar una caja fuerte, reunió joyas personales y los pocos billetes que conservaba en su cuarto. Colocó los elementos en la vía pública conforme las órdenes impartidas por los malvivientes.

La extorsión escaló cuando le exigieron trasladarse hacia una parada de transporte público en Don Torcuato. Yo ya estaba lista como para ir porque yo tenía a mi papá secuestrado, expresó sobre el momento crucial donde casi aborda un vehículo desconocido.

El peligro se disipó repentinamente por la irrupción de su madre en la escena. La mujer interrumpió la llamada e impidió la salida de la joven hacia la calle. Minutos después, el padre arribó a la propiedad sin lesión alguna, constatando el enorme desorden ocasionado en las habitaciones por el pánico generado.

Años después, su abuela resultó víctima de un ardid similar en el cual delincuentes le despojaron ahorros de 60 años acumulados tras ingresar al domicilio y llevarla al banco. Aquella pérdida afectó gravemente la salud emocional de la mujer hasta su posterior deceso. Jugaron con algo que te deja en una situación vulnerable… juegan con lo que más te duele, concluyó la profesional respecto al impacto de este tipo de delitos.