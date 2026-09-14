Sofi Martínez reveló las condiciones que le puso a Diego Leuco para volver

Los periodistas Sofi Martínez y Diego Leuco volvieron a coincidir en la pantalla chica durante una emisión de La Peña de Morfi. La presencia de ambos generó nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación de la pareja que, pese a la separación previa debido a problemas de agenda y momentos personales, mantiene un vínculo cercano.

En una reciente participación en el programa Hispa, la periodista deportiva recordó los comienzos de la relación tras una entrevista que él le realizó durante los Juegos Olímpicos. Luego de una cena en la que avanzaron para conocerse, la conductora rememoró el momento en que su compañero le expresó: “Che, Sofi, yo estoy”.

Ante esa propuesta, ella le aclaró que no estaba dispuesta a resignar su dinámica de vida: “Yo soy los domingos en familia, las amistades”. Frente a esta postura, el conductor aceptó la premisa y le respondió: “Yo quiero todo el combo”.

Durante la emisión televisiva en Telefe, la comunicadora también detalló los desacuerdos que surgieron en la convivencia durante la etapa inicial del noviazgo, centrados en los eventos familiares. Sobre ese punto reprochó la actitud de su expareja: “Me acuerdo una vez que nos peleamos, fue al principio y después fue mejorando. Yo soy muy amiguera y familiera. Para mí, mis mejores momentos son las reuniones familiares. Pero le tenía que pedir que entablara una conversación con alguien, ¡sos periodista!”.

Por su parte, el conductor reconoció esa conducta y explicó su comportamiento en los entornos íntimos: “En el laburo, uno es más histriónico pero en las reuniones soy más para adentro. No soy de hablar mucho y el celu ayuda mucho, eso le molestaba demasiado”.

Esta diferencia en la interacción social durante las reuniones del entorno cercano se posicionó como uno de los principales motivos de conflicto en el comienzo del vínculo que hoy vuelve a reunir a ambos profesionales en los medios.