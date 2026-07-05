Sofi Martínez reveló qué le dijo Antonela tras su encuentro con Messi

La periodista Sofi Martínez brindó detalles sobre el vínculo que mantiene con la familia de Lionel Messi durante una entrevista en el programa radial Agarrate Catalina. En el contexto del Mundial 2026, la cronista se refirió al reciente cruce con el capitán tras la victoria de Argentina por tres a dos frente a Cabo Verde. En ese momento, el futbolista se acercó a saludarla y expresó: "Después dicen que no te saludo. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo".

Según relató el deportista en diversas oportunidades, suele estar al tanto de la actualidad del espectáculo argentino debido a que su madre, Celia, sigue programas de chimentos y le transmite esa información. Ante la repercusión de este saludo, Martínez analizó que "Ese saludo tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras. Él no tiene por qué saludar para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo para aclarar que no hay ningún problema".

Además, la periodista reveló que mantuvo una comunicación privada con Antonela Roccuzzo. Al respecto, destacó la actitud de la esposa del astro al señalar que "La admiro un montón". Sobre el contenido de esa charla, Martínez recordó que "Yo lo conté alguna vez que hablé con ella, pero porque es una capa total, y tuvo como esas ganas también de hacerme saber que no me ocupe por todo ese ruido que se arma, que no tiene nada de verdad y que siga con mi trabajo para adelante".

Finalmente, al ser consultada por su situación sentimental actual, la comunicadora aclaró su presente personal. Según manifestó, "Ahora no estoy ni saliendo con nadie, estoy como tranquila en ese sentido y eso me viene bien para este trabajo, porque el Mundial es tan abrumador que de repente no me preocupo por nada, ninguna otra cosa". De esta manera, Martínez buscó dar por finalizadas las especulaciones que circularon en los últimos días durante la cobertura del torneo.