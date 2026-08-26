Sofi Martínez y el daño psicológico tras ser señalada como amante de Messi

La periodista deportiva Sofía Martínez abordó públicamente el malestar que le causaron los rumores sobre un supuesto lazo sentimental con el capitán de la Selección argentina, Leo Messi. En una entrevista concedida al programa Somos Gelatina, conducido por Pedro Rosemblat, la cronista describió cómo los comentarios distorsionaron el vínculo estrictamente profesional surgido tras sus coberturas televisivas.

Al recordar las repercusiones de los rumores, Martínez expresó que la situación le generaba un profundo desagrado. La cronista relató: "Me sentía frustrada y enojada. Para mí era una injusticia, algo que de repente era una genuina buena onda con una pregunta o reflexión, como la semifinal del Mundial pasado, en el partido contra Croacia". Ante la ola de especulaciones, la comunicadora adoptó distintas posturas para protegerse de la sobreexposición mediática y confesó: "A veces respondía y a veces era tanto que digo: 'No voy a responder ni tampoco mirar'".

La distorsión del reconocimiento a su labor periodística fue uno de los aspectos que mayor frustración le provocó. Según explicó, las versiones amorosas terminaron opacando el desempeño de su carrera durante los torneos internacionales, por lo que Martínez aseguró: "Algo bueno profesional que había pasado se había transformado en algo malo".

La periodista también puntualizó que los gestos de cordialidad habituales en las notas terminaron bajo la lupa de las especulaciones. Martínez criticó la interpretación constante de las miradas o sonrisas del futbolista y detalló: "De repente, sonreía porque le caía bien una pregunta y conmigo eso era malo y era para un doble sentido". Con malestar por la liviandad de los rumores que circulaban en los medios de comunicación, la cronista sentenció: "Se inventaba un doble sentido de cualquier gilada".

Por otra parte, la comunicadora apuntó contra la persistencia de conductas machistas dentro del ámbito del periodismo deportivo. Al justificar el silencio que mantuvo durante un largo período, la cronista explicó a cámara: "Ustedes son testigos de que yo dudé si decir algo y decidí no decir nada. Entiendo que el trabajo habla por sí solo, mejor callarse que seguir agrandando una noticia, pero se agranda igual".

Finalmente, Martínez detalló que el acoso mediático no solo afectó su tranquilidad, sino que también repercutió de forma directa en su entorno más cercano durante un viaje familiar a los Estados Unidos. Con total sinceridad sobre la amargura que le produjo el asedio de la prensa, la periodista concluyó: "Me da bronca porque estoy con mi familia en Miami y me amargan el momento, porque veo que ellos se cargan con la situación frente a un montón de programas que dicen cosas".