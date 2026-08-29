Sofía Cairó, de recibirse antes del Mundial a marcar el penal del título

Sofía Cairó quedó este sábado en la historia del hockey argentino. A los 23 años, la jugadora convirtió el penal que selló la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey 2026, en una definición ante Países Bajos que terminó con victoria argentina por 3-1 en los penales australianos, después del empate 1-1 durante el tiempo reglamentario.

El título significó la tercera consagración mundialista de Argentina y le permitió al seleccionado quedar en el segundo lugar del historial, detrás de Países Bajos, que acumula nueve campeonatos. Además, fue la tercera final mundialista que las argentinas le ganaron al conjunto neerlandés, después de las consagraciones de Perth 2002 y Rosario 2010.

En ese escenario, Cairó volvió a asumir un papel determinante. La jugadora fue la encargada de ejecutar uno de los penales decisivos de la tanda y convirtió el lanzamiento que terminó de asegurar el campeonato.

De un club del ascenso a la selección

El recorrido de Cairó tiene como particularidad que continúa vinculada al Club y Biblioteca Mariano Moreno, una institución del Gran Buenos Aires que hasta 2019 compitió en la división D y actualmente participa en las categorías del ascenso.

La jugadora se convirtió en la primera representante de ese club en llegar a Las Leonas. Sus posibilidades de exposición fueron inicialmente menores que las de otras jugadoras provenientes de estructuras con mayor presencia en las categorías superiores, pero su desempeño le permitió abrirse camino.

El primer gran paso se produjo en 2016, cuando la Asociación de Buenos Aires realizó una convocatoria masiva para conformar el seleccionado juvenil provincial. Dos jugadoras de cada club fueron invitadas a participar de las pruebas y Cairó logró destacarse.

En 2019, mientras disputaba con Buenos Aires la final del torneo nacional Sub 18, Fernando Ferrara, entonces entrenador de Las Leoncitas, reparó en sus condiciones y la convocó al seleccionado juvenil.

A partir de allí, Cairó se convirtió en una de las integrantes habituales de los equipos juveniles argentinos y comenzó su recorrido por las distintas categorías nacionales.

El salto a Las Leonas

Después de su paso por los seleccionados juveniles y de participar en torneos internacionales, Cairó recibió en 2023 la convocatoria a la selección mayor para los Juegos Panamericanos de Santiago.

Desde entonces se consolidó en el plantel principal. En los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvo uno de sus primeros grandes momentos con la camiseta argentina: convirtió el penal que aseguró la medalla de bronce ante Bélgica.

Dos años después, volvió a aparecer en una instancia decisiva. Esta vez, el lanzamiento tuvo un valor todavía mayor: fue el penal que cerró la definición ante Países Bajos y le dio a Argentina su tercera estrella mundial.

Durante el Mundial 2026, además, Cairó se consolidó como una de las piezas importantes del equipo por su despliegue sobre la banda izquierda y su participación en las acciones ofensivas.

Un título universitario antes de la consagración

El Mundial no fue el único logro que Cairó consiguió durante 2026. Semanas antes de viajar al torneo, la jugadora alcanzó una meta personal y se recibió de licenciada en Publicidad.

La deportista contó que pudo completar la carrera mientras combinaba sus estudios con entrenamientos, viajes, giras, torneos, trabajos y entregas universitarias.

“Oficialmente Licenciada en Publicidad”, escribió en sus redes sociales después de obtener el título, y agradeció a las personas que la acompañaron durante el proceso.

Así, en pocas semanas, Cairó sumó dos hitos en ámbitos diferentes: primero, el título universitario y, posteriormente, el campeonato mundial con Las Leonas.

Su historia también tiene un componente simbólico: años atrás iba a ver a la selección argentina junto a su madre desde la tribuna. En 2023 pasó a formar parte de ese equipo y, en 2026, terminó siendo protagonista de una de las escenas más importantes de su historia al convertir el penal que le dio a Argentina el campeonato mundial.