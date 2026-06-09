Sofía Calzetti contó cómo el Kun Agüero le propuso casamiento

Tras varios años de relación y con una familia ya consolidada, Sofía Calzetti brindó detalles sobre la posibilidad de contraer matrimonio con Sergio Agüero,. En una entrevista para el programa Paren el Mundo, conducido por Maite Peñoñori, la influencer reveló que el tema dejó de ser un tabú y que recientemente conversaron sobre la posibilidad de dar un paso más en su historia. Al respecto, ella señaló que "Hace poco hablamos del tema del casamiento" y dio precisiones sobre cómo surgió la charla.

Durante la conversación, la joven sorprendió al contar que la idea no nació de ella, sino de su pareja,. Ella aseguró que "Sergio vino a planteármelo a mí" dejando en claro el interés del exfutbolista por formalizar el vínculo.

Aunque la propuesta está sobre la mesa, Calzetti mantiene una visión relajada sobre el asunto. Ella explicó que "No es algo que hoy me quite el sueño, no me muero por casarme, no sé si sería un gran cambio en mi vida, pero sí no me quisiera morir sin casarme".

La influencer reconoció que le atrae la idea de organizar un festejo rodeada de sus afectos. Sobre sus expectativas, comentó que "En algún momento de mi vida me gustaría vivirlo, me entusiasma el vestido, la fiesta, estar con toda la gente que quiero".

En cuanto al lugar elegido para una eventual ceremonia, ella ya tiene una decisión tomada para facilitar la asistencia de sus invitados. Al concluir, afirmó que "Yo creo que lo haríamos en Buenos Aires porque no me gustaría poner en compromiso a la gente con que tenga que viajar a otro país".