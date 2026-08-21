Sofía Clerici, la modelo que alcanzó una fuerte exposición pública tras quedar vinculada al denominado Yategate junto a Martín Insaurralde, confirmó que está embarazada. La influencer compartió la noticia a través de sus redes sociales y reveló que decidió transitar esta nueva etapa como mamá soltera.

“¿Me ven más linda? Saben por qué, ¿no? Bueno, se los confirmo: estoy embarazada”, expresó Clerici al terminar con las especulaciones que habían surgido en torno a su vida personal.

La modelo también se refirió a cómo atravesará la maternidad y fue contundente al respecto. “Tomé la decisión de ser mamá soltera”, aseguró.

La confirmación llegó después de que Clerici dejara algunas señales en sus redes sociales que habían despertado rumores entre sus seguidores. Meses atrás había mostrado un cochecito de bebé, una publicación que rápidamente generó especulaciones sobre un posible embarazo.

Ahora, la propia influencer decidió hacer pública la noticia y aseguró estar feliz por la etapa que comienza.

Su nombre y el escándalo del Yategate

Clerici tomó notoriedad nacional en 2023 luego de publicar imágenes de un viaje en un yate de lujo por Marbella junto a Martín Insaurralde, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

Las fotografías y videos tuvieron una fuerte repercusión pública y dieron origen al episodio conocido como Yategate. El escándalo tuvo consecuencias políticas inmediatas y terminó con la renuncia de Insaurralde a su cargo.

Desde entonces, Clerici permaneció bajo exposición mediática por las derivaciones del caso y por su actividad en las redes sociales. Esta vez, sin embargo, fue una noticia vinculada a su vida personal la que volvió a colocarla en el centro de la atención: la confirmación de que espera un hijo y que eligió convertirse en mamá soltera.