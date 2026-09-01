Sofía Clerici está de novia con el cantante de Ke Personajes: ¿es el padre de su hijo?

La modelo y empresaria Sofía Clerici reaccionó públicamente tras la difusión de imágenes que la vinculaban sentimentalmente con el líder del grupo Ke Personajes, Emanuel Noir. Los rumores de un romance cobraron fuerza luego de que ambos fueran vistos compartiendo un encuentro gastronómico en un restaurante de la localidad de Nordelta.

Frente a estas versiones, la mediática utilizó sus redes sociales, puntualmente sus historias de Instagram, para expresar su descontento y desactivar los comentarios sobre su vida privada. En su mensaje inicial, Clerici se mostró categórica frente a las especulaciones al afirmar: "Ya aclaré muchas veces que estoy soltera. Déjenme de inventar novios, porfa".

La modelo aseguró que sus prioridades están enfocadas en el plano personal, detallando los motivos de su distanciamiento de la escena sentimental y de los compromisos afectivos. Respecto a sus proyectos individuales actuales, sostuvo la frase: "Ya hace unos años que estoy muy enfocada en mí solamente".

En sintonía con esta postura, sumó explicaciones sobre sus planes de maternidad y las razones por las cuales no planea iniciar un noviazgo en el corto plazo, indicando que "Desde que decidí irme a vivir dos meses afuera para hacer mi tratamiento para ser madre 'sola', realmente no tengo la cabeza para estar de 'novia'".

Con respecto al vínculo específico que mantiene con Emanuel Noir, Clerici dio precisiones sobre lo que piensa de él y de su rol en la música. La mediática definió su opinión sobre el artista diciendo: "Lo conocí, lo admiro por lo profesional que es en su rubro, me encanta cómo canta y es una gran persona". Además, explicó el verdadero tenor de la reunión que mantuvieron y que llamó la atención de los seguidores del músico, detallando que "Salimos una tarde a merendar y a hablar de la vida, eso es todo, gente".

Para complementar su postura, la empresaria compartió sus preferencias personales a la hora de relacionarse y conocer a otras personas en el día a día. En sus publicaciones, Clerici manifestó que "Yo soy de las mujeres a las que les parece más interesante hablar mucho con alguien y poder tener una buena conversación que fluya, disfrutando una merienda o cena".

Por su parte, la panelista Pochi de Gossipeame, responsable de dar a conocer el encuentro entre ambos, aportó precisiones sobre las circunstancias de la cita en Nordelta. Según la información brindada, la salida ocurrió en el mes de mayo y ambos se retiraron del local gastronómico de manera independiente.

Tras leer el descargo de la modelo, la panelista respondió públicamente en sus propias redes sociales cuestionando la extensión de la respuesta: "Nadie dijo que estuviera de novia con él, solo que en mayo se los vio juntos en Unido de Nordelta y que se fueron en autos separados... Por qué tan larga la explicación de algo que nadie nunca dijo!". Adicionalmente, se destacó que la modelo había comenzado a dar "me gusta" a diversas publicaciones del cantante en la red social Instagram desde finales del año pasado.

Finalmente, la mediática anticipó que brindará mayores declaraciones sobre su presente afectivo y laboral en el corto plazo. Para concluir sus publicaciones y asegurar que revelará toda la verdad, Clerici prometió que "En pocos días voy a dar una nota y los pondré al tanto de cosas que quieren saber", agregando que en su personalidad prima una "sinceridad brutal" a la hora de comunicarse.