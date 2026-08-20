Sofía Clerici volvió a quedar en el centro de la escena después de compartir un sugerente mensaje en sus redes sociales. La modelo, que confirmó a fines de julio que está embarazada, aseguró que actualmente está soltera, aunque una frase de su publicación generó especulaciones sobre un posible vínculo con Martín Insaurralde.

Todo comenzó cuando una seguidora le preguntó si estaba en pareja. Clerici respondió que no está saliendo con nadie y explicó que en este momento no tiene la cabeza puesta en una relación.

El sugerente posteo de Sofía Clerici tras anunciar que está embarazada. (Foto: Instagram /sofiaclericiok)

Luego, en otra historia de Instagram, amplió su respuesta. “Estoy soltera”, aclaró, y aseguró que atraviesa “uno de los momentos más importantes y felices” de su vida. También anticipó que en los próximos días dará más detalles y que lo hará con una fotografía.

La frase que despertó las especulaciones llegó al final del mensaje. Clerici sostuvo que actualmente está dedicada a “MI”, escrito con las dos letras en mayúscula. Ese detalle fue interpretado por algunos seguidores como una posible referencia a Martín Insaurralde.

La influencer Pochi, de Gossipeame, se hizo eco de esa interpretación y planteó públicamente si las iniciales podían referirse al exfuncionario. Además, sostuvo que había recibido información según la cual ambos nunca habrían dejado de verse. Se trata de una versión que no fue confirmada por Clerici.

Clerici confirmó su embarazo

A fines de julio, Sofía Clerici confirmó que está embarazada mediante un video publicado en sus historias de Instagram. En las imágenes mostró ropa que utilizará durante la gestación y explicó que todavía no se le notaba demasiado la panza.

Días antes había dado pistas sobre su maternidad al mostrar un cochecito de bebé de la marca Gucci. En aquella oportunidad también había contado que se trataba de un bebé muy buscado y que quería compartir toda la información de una manera especial.

Hasta el momento, la modelo no reveló públicamente quién es el padre de su hijo. Por eso, su reciente publicación volvió a alimentar las especulaciones, aunque no existe una confirmación de que se trate de Insaurralde.

Clerici e Insaurralde quedaron vinculados públicamente en 2023, cuando se difundieron imágenes de ambos durante un viaje a Marbella que desencadenó el denominado “Yategate”. Desde entonces, cualquier referencia entre ambos vuelve a generar repercusión en redes sociales.