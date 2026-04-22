Sofía Clerici no se quedó atrás y anunció su embarazo tras Jesica Cirio

Sofia Clerici confirmó que transita su primer embarazo. Para dar la noticia, la modelo publicó imágenes de un lujoso cochecito de la marca Gucci y afirmó "ya tenemos nave". Ante este anuncio, sus seguidores reaccionaron con mensajes como "qué bella sorpresa", "hermosa noticia", "te sigo y estaba esperando esto" y "amiga, te felicito".

Una usuaria recordó que "hace muchos años viene contando que quiere ser mamá y que seguramente era este año". La periodista Fernanda Iglesias intervino señalando que "ya habías mostrado ese cochecito en 2024". Clerici le respondió que "sí, Fer, siempre lo quise".

Explicó que "lo había visto en la web de Gucci y lo mostré porque lo quería". También detalló que "lo busqué bastante, no fue fácil porque son piezas únicas edición limitada. Me lo traje de Estados Unidos".

En sus redes sociales agradeció el apoyo y aseguró que "es un bebé bastante buscado (ya habrán visto en alguna nota el año pasado)". Agregó que "aún no voy a salir a hablar de más porque quiero contarles TODO de una forma especial, original y linda".

Una seguidora le escribió diciendo que "¡Sofy, qué felicidad nos da! Porque todas las personas que te conocemos sabemos que lo venís buscando ya hace bastante a este bebé. Vas a ser una gran mamá. Tenés muchos valores y familia y una gran familia que debe estar muy feliz. ¡Te amamos!". Tiempo atrás, la empresaria había revelado sus planes en televisión.

En aquel momento comentó que "es un proyecto que lo vengo pensando hace bastante tiempo". Sobre el proceso, relató que "hice un tratamiento, congelé óvulos, pero no porque no pueda quedar embarazada, sino porque no encontré el padre ideal para mi hijo. Soy muy exigente en ese sentido".

La influencer decidió encarar el camino de manera autónoma y señaló que "así que decidí hacerlo sola, con muestras dinamarquesas. Va a salir un vikingo". Se mostró confiada al afirmar que "me siento súper lista". Destacó el respaldo de su entorno al mencionar que "además, tengo una familia enorme que está siempre pendiente de mí".

Según sus palabras, "somos muy unidos, así que creo que juntos vamos a poder". Respecto a sus sentimientos internos, confesó que "siento que me falta algo muy importante en mi vida". Relató que "entonces dije: es el momento". Además, aclaró que "lo vengo analizando desde hace un año y medio. Aun no sé cuándo será, pero sé que este año va a suceder". El anuncio llega tras un periodo de reflexión donde sostuvo que "ahora me siento fuerte". Admitió que "no la pasé nada bien, eso tengo que decirlo".

Sobre su perfil público, analizó que "la gente tiene una imagen de mí, pero la realidad es otra". Finalmente, justificó su silencio previo diciendo que "si en su momento no hablé y ahora sí, es porque siento que este es el momento". Remarcó su postura al declarar que "soy una persona educada y, por respeto a los niños que están en el medio, decidí quedarme en el molde y no hablar. Pero todo tiene un límite".