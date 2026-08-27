Sofía Gala reveló la verdad oculta de su separación de Fito Páez

La viralización de una fotografía compartida en redes sociales, en la cual se observaba a Sofía Gala Castiglione junto a Fito Páez a bordo de un avión, desató fuertes versiones sobre un posible noviazgo entre la actriz y el músico rosarino.

La repercusión del hecho aumentó cuando su madre, Moria Casán, sumó incertidumbre al referirse al tema de manera ambigua en su programa de televisión. Tras meses de especulaciones, la actriz decidió romper el silencio para desmentir de forma categórica cualquier tipo de relación sentimental con el artista.

La protagonista expresó su descontento ante la forma en que se manejó la información y la repercusión mediática del caso. Al respecto, la actriz manifestó que "No importó lo que yo dijera" y agregó que "Lo que quiero aclarar, y está en cualquier archivo, Fito y yo somos amigos. Nunca habíamos tenido un vínculo de pareja". A través de estas afirmaciones, buscó dar por terminado el debate sobre su vida privada.

En sus declaraciones, la actriz analizó la dinámica de la opinión pública y el impacto de los rumores en la actualidad. Sobre esta situación, reflexionó que "Está bueno pensar esto como algo de la post verdad. A nadie le importó lo que yo dijera, ni a mi mamá". La falta de credibilidad hacia sus desmentidos iniciales fue uno de los puntos centrales de su descargo.

La insistencia sobre el tema obligó a la artista a manifestarse nuevamente en público, a pesar de su postura habitual de mantener un perfil bajo. En ese sentido, señaló que "Todos entraron en una ‘fantasy’ y ahora tengo que salir a desmentir que ya lo desmentí". Esta situación reavivó su decisión de preservar su espacio personal lejos de las cámaras.

Finalmente, la actriz fundamentó los motivos por los cuales prefiere resguardar su intimidad y evitar dar declaraciones constantes sobre su vida afectiva. Al respecto, concluyó que "Prefiero siempre no decir nada porque, por más que hable, la gente va a pensar lo que quiera y los medios van a decir lo que quieran. Cosa que me parece re loco". De esta forma, reafirmó su postura frente a las versiones que circulan en los medios de comunicación.