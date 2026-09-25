Sofía Gonet, conocida en redes sociales como “La Reini”, formalizó una denuncia contra un hombre al que señala por acosarla y hostigarla desde hace diez años. Tras la presentación, se dispusieron medidas de protección para la influencer, entre ellas un botón antipánico y custodia policial en su domicilio.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 14B de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes policiales indicaron que, luego de la presentación, se solicitó la entrega del dispositivo y se colocó una consigna policial para resguardar a la joven.

La decisión de recurrir a la Justicia se produjo después del episodio que involucró a Homero Pettinato, expareja de Gonet. El conductor denunció haber sido amenazado por el mismo hombre luego de que se presentara en las inmediaciones de OLGA, donde trabaja. La situación quedó registrada mientras Pettinato se encontraba realizando su programa.

Tras ese hecho, Gonet decidió hablar públicamente sobre la situación que asegura atravesar desde hace una década. Según explicó, durante años no había realizado una denuncia debido a que gran parte de los episodios de hostigamiento se producían a través de las redes sociales. Sin embargo, lo ocurrido con Pettinato la llevó a avanzar formalmente ante las autoridades.

El hombre denunciado fue identificado como Claudio Hernán Di Carlo, quien utiliza el nombre “Hernán Bloquero” en redes sociales. En el marco de la denuncia presentada por Pettinato, fue imputado por amenazas simples y citado a prestar declaración indagatoria ante la Justicia porteña. La causa está a cargo del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6.

Pettinato también recibió medidas de seguridad luego de denunciar las amenazas. Según fuentes judiciales, se dispuso para el conductor un botón antipánico, custodia fija en su domicilio y acompañamiento policial en sus traslados hacia el canal de streaming.

En sus declaraciones públicas, el conductor manifestó especial preocupación por Gonet debido al tiempo durante el cual ella asegura haber sufrido el hostigamiento. Ahora, tras la denuncia formal de la influencer, la investigación continuará en la Justicia mientras se mantienen las medidas destinadas a garantizar su seguridad.