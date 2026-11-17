La modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez sorprendió al mundo del espectáculo tras confirmar su primer embarazo a los 35 años. Luego de superar una escandalosa infidelidad en el pasado, la influencer encontró el amor junto al empresario Gustavo Qüerio Hormaechea y reveló en su cuenta de Instagram que se convertirá en mamá por primera vez.

Mediante un emotivo álbum de fotos y videos en redes sociales, la figura televisiva compartió su inmensa alegría con sus seguidores. "Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: ¡VOY A SER MAMÁ!", escribió en el posteo que rápidamente cosechó miles de mensajes de cariño de colegas y fanáticos.

En la misma publicación, la conductora le dedicó un romántico mensaje al futuro padre de su bebé y mostró el instante en que escucharon juntos los primeros latidos tras una ecografía. "Armar una familia con vos, mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola, mejor papá del muuuuuundo", expresó enamorada sobre el empresario que conquistó su corazón.

Durante varios meses, Sofía Jujuy Jiménez logró mantener la dulce espera en estricta reserva mientras continuaba con sus compromisos laborales y producciones fotográficas. De hecho, la modelo reveló que ya estaba cursando su embarazo cuando participó del programa La Peña de Morfi por el Día de la Madre, pasando completamente desapercibida para el público.

El anuncio también incluyó el detrás de escena de cómo comunicó la novedad a su círculo íntimo, comenzando por una emotiva sorpresa para su mamá Silvia en el Día de la Madre. Tras ver las imágenes de la ecografía y romper en llanto por la emoción, la influencer también recordó una reunión familiar donde su papá y su pareja Andre bromearon con que ella sería la próxima madre, sin saber que ya estaba en la dulce espera.

A lo largo de estas semanas de secreto, la modelo documentó el crecimiento de su panza y realizó actividades muy significativas para agradecer este presente. Entre sus recuerdos incluyó una peregrinación a pie hacia Luján para darle gracias a la Virgen y diversas salidas por la calle Corrientes en la ciudad de Buenos Aires.

El fanatismo deportivo también tuvo su lugar en la tierna publicación, ya que dejó en claro que le inculcará los colores azul y amarillo de Boca Juniors a su hijo desde antes de nacer. "Piel Xeneize desde la panza, obvio", bromeó la conductora al compartir postales vinculadas al club de sus amores.

Para cerrar su relato, la futura mamá reflexionó sobre las transformaciones físicas y emocionales que experimenta día a día en esta etapa tan esperada de su vida. "Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme, qué hermosura cómo te empezás a notar, mi amorcito", concluyó antes de abrir las puertas de su intimidad para celebrar la llegada de su primer hijo.