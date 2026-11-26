Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea viven días de mucha felicidad tras anunciar que serán padres por primera vez, luego de más de un año de relación. En medio de esta etapa tan especial, la modelo y conductora sorprendió al contar detalles de su embarazo y revelar dos nombres que analiza para su bebé.

El domingo pasado, Sofía Jujuy Jiménez estuvo en Almorzando con Juana, el ciclo conducido por Juana Viale por El Trece, donde habló sobre cómo atraviesa la gestación, los síntomas, sus proyectos y la fecha probable de parto, prevista para el 25 de mayo. Sin embargo, días más tarde relató una experiencia insólita que vivió con el mago e ilusionista Adrián Lacroix.

Durante su programa de streaming en La Casa, la comunicadora explicó qué ocurrió cuando se cruzó con el artista. "En un momento Adrián me pidió que escriba los nombres que tengo en mente para mi baby en un papel, me dijo que ponga uno de mujer y uno de varón", contó al aire.

Lo que más impacto le generó fue el acierto inmediato del ilusionista frente a opciones poco habituales. "Todavía no lo tengo confirmado, pero puse dos nombres que son un poco locos porque no son comunes, y los adivinó, fue una locura", expresó con asombro sobre aquel episodio.

Al terminar el relato, Sofía Jujuy Jiménez decidió blanquear las alternativas que baraja para cuando nazca su primer hijo. "Los voy a mostrar, no pasa nada, la verdad es que todavía no lo tengo definido, pero las opciones son Kaia y Calo", cerró dejando en claro que la decisión final aún está abierta.