Sofía Jujuy lloró al relatar cómo un hombre la acosó durante cuatro años

Sofía Jujuy rompió el silencio en una emisión del programa Que alguien le avise, transmitido por La Casa, donde compartió detalles del calvario que le tocó atravesar a lo largo de tres o cuatro años por la persecución sistemática de un hombre.

Según explicó la conductora, el hostigamiento comenzó mediante mensajes en redes sociales y luego pasó a encuentros presenciales no deseados en lugares como un restaurante y el Four Seasons, un reconocido establecimiento hotelero de 5 estrellas donde una noche debió gastar 0 dólares adicionales para resolver la urgencia cuando la policía intervino tras ser interceptada en el ascensor.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el individuo le demostró que conocía la dirección exacta de su domicilio, lo cual la obligó a modificar sus rutinas cotidianas y a mudarse. “Yo me tuve que cambiar de departamento dos veces”, reconoció durante la transmisión.

A pesar de que acudió a las autoridades para radicar varias denuncias, la mediática cuestionó la inacción policial inicial. “La Policía no hacía nada, porque el tipo dijo: ‘No, pero si no le hice nada’”, lamentó al aire, para luego reflexionar sobre la falta de respuestas preventivas ante casos de violencia y hostigamiento.

La situación tuvo un giro cuando la hermana del individuo se contactó con ella para pedirle disculpas y explicarle que el hombre padece esquizofrenia y vive una “realidad paralela”. Si bien ese contacto le brindó cierta tranquilidad al saber que la familiar asumió la responsabilidad de acompañarlo, la influencer remarcó la importancia de visibilizar estas situaciones para evitar desenlaces graves.