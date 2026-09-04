La natación sanjuanina escribió este viernes una página histórica. Sofía Ovalles, de apenas 14 años, conquistó la medalla de bronce en los 5K del Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026 y se ubicó entre las mejores nadadoras de su categoría a nivel internacional.

La representante del Club Ausonia alcanzó el tercer puesto durante la segunda jornada del certamen que se desarrolla del jueves 3 al domingo 6 de septiembre en el Lago Parque del Sur, en Santa Fe. El resultado adquiere todavía mayor relevancia porque Ovalles se convirtió en la primera nadadora sanjuanina en integrar la Selección Argentina en un campeonato mundial de natación y, en su debut, consiguió subir al podio.

El campeonato marca además un hecho destacado para la natación nacional, ya que se trata del primer Mundial de esta disciplina organizado en Argentina y oficializado por World Aquatics. La competencia reúne a 273 deportistas de entre 14 y 19 años provenientes de 39 países.

Durante las cuatro jornadas se disputan cinco especialidades: 5K, 7,5K, 10K, knockout sprint y relevos mixtos.

Un bronce histórico para San Juan

Ovalles llegó al Mundial como una de las jóvenes promesas de la natación sanjuanina y este viernes confirmó su gran presente. En la prueba de 5 kilómetros consiguió finalizar tercera y quedarse con la medalla de bronce, logrando uno de los resultados más importantes de su corta carrera deportiva.

La competencia mundialista todavía no terminó para la sanjuanina. El próximo domingo 6 de septiembre volverá al agua para formar parte del equipo argentino en los relevos mixtos de 4x1.500 metros.

Actualmente, Ovalles representa al Club Ausonia, aunque desde pequeña pasó por diferentes piletas de la provincia durante su formación. Además, cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, como parte del apoyo al desarrollo de deportistas de la provincia.

Un 2026 que la llevó hasta el Mundial

La medalla conseguida en Santa Fe corona una temporada de enorme crecimiento para la nadadora sanjuanina. A fines de febrero, en Santo Tomé, se consagró campeona argentina en los 5K y consiguió la clasificación que le permitió llegar al Mundial Juvenil.

Meses después llegó su primera experiencia internacional con la Selección Argentina. A mediados de julio viajó a Fortaleza, Brasil, para participar de la cuarta fecha del Campeonato Brasileño de Aguas Abiertas. Allí compitió nuevamente en los 5K y logró ubicarse dentro del top ten de la prueba femenina.

Ahora, con apenas 14 años, Ovalles dio un paso todavía más importante. No solo se convirtió en la primera nadadora sanjuanina en participar de un Mundial de natación, sino que además consiguió subir al podio y llevarse una medalla de bronce para Argentina.

El domingo tendrá una nueva oportunidad de representar al país en los relevos mixtos y cerrar una participación que, independientemente del resultado, ya quedó marcada en la historia de la natación sanjuanina.