Sofía Ovalles hará historia con Argentina en el Mundial de Aguas Abiertas

Con apenas 14 años, Sofía Ovalles está a punto de escribir una página inédita para el deporte sanjuanino. La joven nadadora se convertirá en la primera representante de la provincia en integrar la Selección Argentina en un campeonato mundial de natación.

Ovalles competirá este fin de semana en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026, certamen que se disputará entre el jueves 3 y el domingo 6 de septiembre en el Lago Parque del Sur, en la provincia de Santa Fe.

La joven sanjuanina será la única deportista de la provincia dentro del equipo argentino y participará en dos de las pruebas programadas.

Dos desafíos en su primer Mundial

El debut de Sofía será el viernes 4 de septiembre, a las 15:30, cuando compita en la distancia de 5 kilómetros. Dos días después, el domingo 6, volverá al agua para integrar el equipo argentino en los relevos mixtos de 4 por 1.500 metros.

En la previa de una competencia que marcará un antes y un después en su carrera, la nadadora expresó sus expectativas y aseguró que llega confiada por el trabajo realizado durante la temporada. “Me siento muy bien. Estoy emocionada y confiada en todo lo que hice. Mi objetivo es terminar en el top 10 o top 15”, manifestó.

Un Mundial histórico en Argentina

El Mundial Juvenil de Aguas Abiertas reunirá a 273 deportistas de entre 14 y 19 años, provenientes de 39 países. Además, será un evento especial para el deporte nacional, ya que se trata del primer campeonato mundial de natación que se disputará en Argentina bajo la oficialización de World Aquatics.

El programa competitivo incluirá cinco especialidades: 5K, 7,5K, 10K, knockout sprint y relevos mixtos, con jóvenes nadadores de distintas partes del mundo.

Una temporada que la llevó a la Selección

La clasificación de Ovalles al Mundial es el resultado de una temporada 2026 de gran nivel. A fines de febrero, en Santo Tomé, se consagró campeona argentina en los 5 kilómetros, resultado que le permitió obtener el pasaje para representar al país.

Meses después, a mediados de julio, tuvo su primera experiencia internacional con la Selección Argentina. La joven viajó a Fortaleza, Brasil, para competir en la cuarta fecha del campeonato brasileño de aguas abiertas. En aquella oportunidad participó nuevamente en los 5 kilómetros y consiguió ubicarse dentro del top 10 de la prueba femenina.

Una joven promesa del deporte sanjuanino

Ovalles es una de las principales referentes de la nueva generación de nadadoras sanjuaninas. Tras sus primeros años de formación en otras piletas de la provincia, actualmente representa al Club Ausonia. Además, recibe el acompañamiento del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Ahora, el desafío será aún mayor. Frente a las mejores jóvenes promesas de las aguas abiertas del mundo, Sofía Ovalles llevará los colores de Argentina y también representará a San Juan en una competencia que quedará marcada en la historia de la natación provincial.

Con 14 años y dos pruebas por delante, la joven sanjuanina ya logró algo que ninguna nadadora de la provincia había conseguido antes: llegar a un Mundial con la camiseta de la Selección Argentina.