Sofía Pachano enseña cómo preparar tres salsas para ver el Mundial

El Mundial 2026 comenzó el 12 de junio y las reuniones para seguir los partidos a las 17:29 exigen opciones gastronómicas ágiles. Sofía Pachano y Santi Ramundo compartieron "la solución definitiva" mediante aderezos que son "espectaculares, cremosos y llenos de sabor que se hacen en pocos minutos".

Según explicaron en las fuentes, estas propuestas "tienen un plus de sabor que se logra en minutos" y permiten a los espectadores "para palpitar los partidos y disfrutar sin trabajo extra" ya que "los untás en todo, ya sean snacks caseros o comprados".

La primera opción es el Dip Ranch, calificado como "el aderezo por excelencia de las series y películas". Esta salsa "tiene un toque herbal y fresco que combina bárbaro con papas fritas tradicionales". Para su elaboración se mezcla un cuarto de taza de mayonesa, tres cuartos de taza de yogur natural o queso crema, dos cucharadas de condimento Ranch casero, una a dos cucharadas de jugo de limón, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta, salsa picante y una cucharada de ciboulette.

El condimento casero se logra uniendo una cucharadita de ajo en polvo, una de cebolla en polvo, una cucharada de eneldo seco, un cuarto de cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta, mezcla que "te sirve para aromatizar lo que quieras".

Como segunda alternativa figura la Salsa Tzatziki. Los cocineros señalan que "si la previa se pone tensa, este dip a base de pepino y yogur es ideal porque es súper liviano, fresco y limpia el paladar". Se prepara con un pote de yogur, medio pepino rallado, dos cucharadas de jugo de limón, dos cucharaditias de ralladura, dos cucharadas de aceite de oliva, un diente de ajo, tres cucharadas de eneldo, sal y pimienta. Los autores destacan que "el único secreto de esta receta es escurrir muy bien el pepino" para eliminar el exceso de agua antes de terminarlo de mezclar en un recipiente.

Finalmente, presentaron el Dip Francés, reconocido como el rey de la cebolla caramelizada. Pachano afirmó que es "una delicia total que lleva un poquito más de amor porque las cebollas van cocidas, pero el resultado final es una locura de rico" y definió la preparación como "un viaje de ida". Para este plato se necesitan dos cebollas picadas, dos cucharadas de aceite, una cucharada de manteca, dos tazas de yogur, una taza de mayonesa, una cucharadita de sal condimentada, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de salsa inglesa.

El procedimiento requiere dorar las cebollas hasta que "se van a poner dulces y oscuras" antes de integrarlas al resto de los ingredientes. Estas opciones son aptas para acompañar papas, batatas, croquetas, tortillas, salchichas o ravioles fritos.