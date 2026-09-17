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Cultura > Consagración

Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada y venció a Yipio

Sol Abraham obtuvo el 51,8% de los votos frente al 48,2% de Yipio y se consagró campeona después de 174 días de convivencia.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Sol Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada

Sol Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada en una final ajustada frente a Yipio Pintos. Santiago del Moro anunció el resultado pocos minutos antes de las 23.30 y confirmó que Sol obtuvo el 51,8% de los votos, contra el 48,2% de su rival.

La definición cerró una edición marcada por 174 días de convivencia y más de 30 millones de votos en la final, una cifra récord para el reality. Además, la consagración de Sol significó que una mujer volviera a ganar Gran Hermano en Argentina después de 19 años.

Tras escuchar su nombre como ganadora, Sol rompió en llanto y celebró eufórica dentro de la casa. Antes de salir, lanzó un “¡Jaque mate!” como cierre de su paso por el programa y luego apagó las luces de la casa como última participante en abandonarla.

Yipio, por su parte, quedó en el segundo lugar. La participante uruguaya felicitó a Sol antes de abandonar la casa y luego ingresó al estudio, donde fue recibida por familiares, excompañeros y seguidores.

Los premios de la final

Sol Abraham se quedó con un premio de $70 millones y una vivienda prefabricada. Yipio, como subcampeona, recibió $20 millones y otra casa.

La entrega formal de los premios se realizará este jueves durante el programa especial Noche de las Campeonas, que marcará el cierre definitivo de la temporada.

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