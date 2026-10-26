Sol Pérez contó cómo cambió su vida sexual tras convertirse en mamá

Sol Pérez y Guido Mazzoni atraviesan un momento especial de cambio tras la llegada de su primer hijo Marco. En la última emisión del programa conducido por Andy Kusnetzoff la panelista habló sobre cómo cambió la intimidad de la pareja desde que se convirtieron en padres.

Durante la charla en el programa televisivo la abogada explicó que tras el nacimiento de su bebé la actividad romántica dejó de ocupar el mismo lugar de antes. El sexo es importante pero para mí funciona la pareja aunque hay momentos en los que no tenés tanto sexo sobre todo porque tengo un bebé reconoció entre risas. Pobre Guido yo un montón de tiempo lo frezeé admitió.

La panelista detalló que el cansancio por las noches sin dormir influyó en la rutina cotidiana de la familia pero remarcó que la relación continuó funcionando muy bien. Para ella la pareja también se sostiene en la amistad la complicidad y las demostraciones de afecto diarias como prepararse el desayuno o hacerse una caricia.

En relación con el deseo y la búsqueda cotidiana en la pareja la modelo recordó la frase que suele decirle su marido sobre lo mucho que le gusta que él la busque. A mí me encanta la verdad que sí afirmó para dejar en claro lo importante que es sentirse elegida.

Más adelante recordó los inicios del romance con el dueño del gimnasio hace 7 años cuando buscaba un entrenador para arrancar a la mañana. Ella trabajaba en 5 lugares al mismo tiempo y vivía en un estado de estrés constante hasta que conoció a un hombre con un estilo de vida enfocado en disfrutar el presente.

La conquista no resultó nada fácil y la panelista confesó que la remó en dulce de leche porque él no le prestaba atención al principio. Tras un mes de invitaciones y caminatas sin besos ella tomó la iniciativa y lo invitó a cenar a su casa donde él llegó con vitel toné y sus chocolates favoritos.

Tiempo después descubrió que él le había escrito mensajes insólitos por redes sociales antes de conocerse. Me gustaría que me muerdas un brazo así llevo eso al dentista y le pido que me haga una prótesis porque tenés la sonrisa más perfecta decía uno de los textos mientras que otro aseguraba que estaba más buena que el sándwich del recreo largo.

Gracias a la mediación de una compañera de trabajo que también entrenaba en el mismo lugar supieron del interés mutuo y concretaron la primera cita a solas. Hoy celebran 3 años de casados junto a su pequeño Marco viviendo juntos bajo el mismo techo.