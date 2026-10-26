Sol Pérez expuso el vergonzoso chamuyo con el que su marido logró conquistarla

Sol Pérez estuvo como invitada en el programa PH, Podemos Hablar emitido por Telefe, donde sorprendió al revelar detalles desconocidos sobre el comienzo de su historia de amor con Guido Mazzoni, su actual marido y padre de su hijo Marco. Durante la charla televisiva, la panelista recordó cómo fueron los primeros acercamientos del empresario y qué particular estrategia utilizó para llamar su atención.

Lejos de recurrir a las típicas frases románticas, Guido apostó por una manera bastante insólita de conquistarla a través de las redes sociales. Según contó Sol Pérez, el empresario comenzó a enviarle mensajes con piropos poco convencionales que, en lugar de enamorarla, inicialmente le provocaron desconcierto y hasta cierta incredulidad ante tanta insistencia.

Empiezo a ver los mensajes, me escribía barbaridades. Él me dice que me empezó a chamuyar porque no le daba bola y me mandaba ocurrencias insólitas para llamar mi atención, relató la mediática entre risas al recordar las frases de quien hoy es su esposo, mencionando textuales como que quería llevar su sonrisa al dentista o que estaba más buena que un sánguche escolar.

Pero los intentos de Guido Mazzoni no terminaron ahí durante esa etapa de conquista virtual, ya que Sol Pérez confesó que en un principio pensó que la estaban cargando y llegó a calificarlo de marmota por las cosas que le escribía. Lo más curioso de toda esta historia es que ella no sabía que ese usuario de redes sociales era el mismo hombre al que conocía en el gimnasio.

Nunca relacioné a ese chico con el gimnasio donde él trabajaba como entrenador, explicó la panelista sobre aquella confusión, detallando que en ese tiempo ella estaba enamorada de su profe pero creía que su interés no era correspondido, sin saber que ambas personas eran exactamente la misma.

En ese momento apareció Sandra Borghi, quien trabajaba con Sol Pérez y terminó siendo una celestina clave para destrabar la situación sentimental. Al hablar con su compañera de trabajo sobre su atracción por el entrenador, esta se ofreció a tantear el terreno y le confirmó que al joven le gustaba pero no se animaba a avanzar.

Al enterarse de que el sentimiento era totalmente mutuo, Sol Pérez decidió tomar la iniciativa y dar el primer paso para que la relación pudiera comenzar de una buena vez. Le propuso que fuera a su casa a cenar y tras cocinarle concretaron el primer beso, el cual ella definió con mucho humor como muy lento.