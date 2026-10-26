Sol Pérez recordó cuando su bebé casi muere tras dejar de respirar

Sol Pérez y su pareja Guido Mazzoni atravesaron uno de los momentos más angustiantes de sus vidas cuando su hijo Marcos sufrió un episodio en el que dejó de respirar mientras se encontraba tomando la teta en su hogar.

La panelista relató con total sinceridad cómo la desesperación la invadió por completo durante aquellos segundos interminables en los que el recién nacido no respondía a sus intentos de reanimación y quedó completamente inmovilizada por el pánico. “Yo pensé que en esos momentos siempre iba a poder pensar qué hacer, y no: me volví una inútil total”, confesó al describir cómo la situación la desbordó por completo.

En medio de esa situación límite, la rápida intervención de Andrea, la empleada que trabaja con la familia, resultó fundamental para salvar la vida del niño al aplicarle una maniobra efectiva que logró que el pequeño volviera a reaccionar.

Sol Pérez se encontraba sola en la casa ya que su esposo había salido a realizar unos breves mandados, lo que incrementó la sensación de desolación y la impotencia frente al dramático escenario que estaba protagonizando junto a su pequeño hijo. “Vino Andrea, mi salvadora, lo dio vuelta, le pegó en la espalda y como el nene no reaccionaba y ya estaba muy rojo, se le consiguió ocurrir soplarle la cara”, recordó sobre la asistencia clave que recibió.

El profundo impacto emocional de aquella vivencia dejó secuelas duraderas en la dinámica cotidiana del hogar y en los cuidados posteriores que la modelo implementa diariamente con el niño. Durante su paso por el programa televisivo, la invitada detalló que el trauma inicial se transformó con el tiempo en un temor constante durante la etapa de transición hacia la alimentación sólida, obligándola a extremar las precauciones en la cocina. “Para mí era un parto sentarme a darle comida a mi hijo. Y él, de gracia, se hacía el que se ahogaba porque mi reacción en su cabeza era tan loca que para él era un chiste”, reveló sobre la conducta actual.

Para finalizar su testimonio, Sol Pérez hizo un fuerte y directo llamado de conciencia dirigido a toda la audiencia sobre la enorme relevancia que posee capacitarse en maniobras de primeros auxilios.

La mediática remarcó que contar con conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar es una herramienta indispensable que puede marcar una diferencia absoluta y salvar vidas en situaciones imprevistas dentro del ámbito doméstico. “Por favor hagan los cursos de RCP; salvan vidas y te cambian la vida”, concluyó con absoluta convicción ante los presentes en el estudio.