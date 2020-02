Solá viaja a Brasil y se reúne mañana con Bolsonaro para recomponer la relación bilateral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El canciller Felipe Solá iniciará mañana una visita oficial a Brasil para reunirse con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, en un esfuerzo de la Casa Rosada por recomponer la histórica relación estratégica de Argentina con el gigante sudamericano.



Solá viaja a Brasilia, en un vuelo con escala en San Pablo, acompañado por una comitiva integrada por el embajador designado en ese país, Daniel Scioli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario de Comercio Exterior, Jorge Neme, y la subsecretaria del Mercosur, Marilita Squeff.



Según pudo confirmar Télam de fuentes oficiales, el jefe de la diplomacia argentina se reunirá con Bolsonaro a las 15 en el Palacio de Planalto, en Brasilia.



Antes, a las 11, Solá tendrá un encuentro bilateral con su colega brasilero, Ernesto Araújo, en el Palacio Itamaraty, tras lo cual ofrecerán un mensaje ante la prensa.



En la últimas horas Bolsonaro había dejado abierta la puerta a un encuentro con el jefe del Palacio San Martín.



"Existiendo la oportunidad, voy a recibirlo", había dicho hoy Bolsonaro a periodistas en la puerta del Palacio de la Alvorada, en una señal de acercamiento a la administración de Alberto Fernández. Finalmente en la agenda oficial figura el encuentro con Solá de 15 a 15.30.



Fernández, en tanto, había asegurado ayer que "el vínculo con Brasil es uno que la Argentina no puede soslayar", insistió con que ambos países "no pueden llevarse mal" y garantizó la predisposición a dialogar con la administración de Bolsonaro.



La construcción de un "paraguas político" que permita "potenciar" el comercio con Brasil es el objetivo central del primer viaje de Solá a Brasil, principal socio comercial de nuestro país y cofundador del Mercosur, señalaron a Télam fuentes del Palacio San Martín.



La agenda de Solá incluye un encuentro de trabajo entre los equipos de las cancillerías y un posterior almuerzo,



El jefe de la diplomacia argentina estará acompañado también por el vicecanciller, Pablo Tettamanti, y su jefe de Gabinete, Guillermo Cháves.



A la vez, Béliz tiene prevista una reunión de carácter "geopolítico" con el jefe de gabinete de Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno.



Scioli, por su parte, ya comenzó a estrechar puentes para profundizar la relación bilateral e incrementar el intercambio comercial, y para eso almorzó la semana pasada con los poderosos empresarios de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) en busca de nuevas inversiones y de incrementar el flujo de comercio.



Solá viaja a Brasilia con una agenda principalmente económica, que tendrá como centro de la discusión la iniciativa brasileña de reducir el Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur para permitir una apertura económica y también el comercio bilateral, sobre todo porque la recesión argentina de 2019 provocó parte del derrumbe de las exportaciones de bienes industrializados de Brasil, como vehículos.



El acuerdo de Asociación del Mercosur con la Unión Europea (UE) será otro de los puntos de debate: mientras Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, impulsan un proceso de liberalización del bloque sudamericano, el gobierno argentino busca "rediscutir" la letra chica del acuerdo e introducir un piso de protección para la industria local.



Otro de los puntos que propondrá discutir la comitiva encabezada por Solá será la participación de privados en las conversaciones por acuerdos de libre comercio, atento a que los poderosos sectores industriales, nucleados en San Pablo, no ven con malos ojos las medidas proteccionistas y el desarrollo del Mercosur.



Por ultimo, la comitiva argentina buscará coincidir con sus pares brasileños en que los acuerdos de libre comercio se extiendan más allá del alcanzado con la UE (todavía en etapa de estudio y traducción) e incluyan también a países asiáticos como Corea y Japón.