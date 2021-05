Solas y desterradas, del teatro y de la danza: una obra para recorrer la línea de las definiciones

“Solas única escena” será montada este viernes 7 de mayo a las 21 horas en la Sala Títeres en Serio, ubicada en Juan B Justo 335 sur, Rivadavia. La función es presencial bajo protocolos sanitarios, las entradas pueden sacarse vía online en Eventbrite y tienen un valor de $300 y $350.

La obra cuenta con el texto de Tachi Saez y actúan Marta Sisterna, Maru Pérez, Carla Vellio y Lila Guzmán.

Definida como un acontecimiento teatral, el hecho presenta a una actriz encerrada, desterrada como Antígona, de su cuerpo, del teatro. No puede actuar, pero no está sola, hay dos hermanas que encerradas gritan o cantan. Ahora el dilema es ¿las enterrarán juntas? ¿Se puede desterrar lo que no está?¿qué ruido tiene lo indefinible?

“Solas” juega con las líneas de la definición, con lo que es nombrado para ser entendido y lo rompe para ver qué hay más allá.

Hace un tiempo que en San Juan las dudas sobre lo que llamamos teatro, quiénes lo ejecutan y bajo qué reglas son un ingrediente de los dramaturgos de acá. Con esa premisa, Tachi Saez, Lorna López y Lila Guzmán producen la colectiva escénica y autogestiva.

Conocer un mundo de sensaciones

Quien quiera adentrarse en estas propuestas, para conocer qué sucede en la escena sanjuanina, puede tomar cualquier de las actividades de agenda. El conocimiento y el gusto se conforma consumiendo, espectando, viendo.

En este sentido, para “Solas” una de las vías posibles es atravesar el espectáculo a través de la sinestesia. Es decir, poner el ojo sobre la tensión del cuerpo, los músculos, la anatomía y traducirlo en el silencio y sus músicas.

¿Cómo me siento con la música?¿me preocupa, me tensiona, me angustia?

Ver qué más hay además de las historias que buscamos, cómo acompañar las narraciones, y que la experiencia no se defina sólo por el final.