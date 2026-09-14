Unas 250.000 personas, según informó la organización, participaron el sábado de la ceremonia de apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Rosario. El Monumento Nacional a la Bandera se transformó en el escenario de un espectáculo que reunió a reconocidos artistas argentinos y a las delegaciones deportivas de los 15 países participantes.

Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín “Rada” Aristarán fueron parte de la celebración, que tuvo arreglos originales de Lito Vitale y combinó distintos géneros musicales con escenas teatrales, coreografías y representaciones vinculadas al deporte.

Música para contar la historia de Santa Fe

Uno de los ejes de la ceremonia fue recorrer distintos momentos de la historia provincial. Baglietto encabezó parte de ese relato junto a Julia, una niña que lo acompañó durante el espectáculo.

El recorrido incluyó referencias a los pueblos originarios, la llegada de los inmigrantes, el trabajo rural y la industrialización. La escenografía reprodujo la forma de Santa Fe y un río proyectado sobre el piso de LED funcionó como hilo conductor de las distintas escenas.

Otro de los momentos destacados fue la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de Abel Pintos, mientras el Monumento a la Bandera se iluminó de celeste y blanco.

Canciones y deportes

La música también estuvo integrada con las distintas disciplinas de los Juegos. Soledad interpretó “Oración del remanso” durante una escena dedicada a los deportes acuáticos, mientras que Valentino Merlo cantó “Agua” en una representación de natación artística.

El espectáculo continuó con “A Don Ata”, asociado al atletismo, y “Libertango”, que acompañó una escena de gimnasia. Luck Ra llevó “Ala Delta” al segmento dedicado a los deportes de combate y Rada participó en la representación de los deportes urbanos.

El fuego y el cierre con cumbia

La ceremonia también tuvo como protagonista al Fuego Suramericano. Un video mostró el recorrido de la llama por distintos puntos de la provincia hasta llegar al pebetero, cuyo encendido estuvo acompañado por “Inconsciente colectivo”, interpretado por Baglietto junto al elenco.

Para el cierre, Cacho Deicas, Rada, Valentino Merlo, Luck Ra y Soledad se unieron en una celebración de la cumbia santafesina. Todo el elenco terminó el espectáculo con “La Suavecita”, entre luces, efectos y pirotecnia.

La ceremonia incluyó además el desfile de las delegaciones de los 15 países y marcó oficialmente el comienzo de una competencia que reúne a más de 4.000 deportistas y se desarrollará hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.