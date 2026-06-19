La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo judicial luego de que Soledad Andreani, una de las imputadas en la causa, se negara a declarar ante el fiscal Raúl Garzón. Con esta decisión, todos los acusados del expediente eligieron mantener silencio durante las indagatorias, una estrategia que genera interrogantes mientras avanza una de las investigaciones más conmocionantes de los últimos meses.

Andreani está imputada por encubrimiento agravado y es señalada por los investigadores como la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado del crimen, para trasladar el cuerpo de la adolescente. La Justicia también investiga presuntas maniobras posteriores destinadas a ocultar pruebas vinculadas al hecho.

La mujer se presentó ante la Fiscalía acompañada por su defensa, pero decidió abstenerse de prestar declaración. Su abogado había adelantado previamente que esa sería la postura adoptada hasta poder acceder a la totalidad de las pruebas reunidas en el expediente.

La misma conducta fue adoptada por Claudio Barrelier, acusado como presunto autor material del femicidio, y por Osvaldo Fassetta, también imputado por encubrimiento. Para la Fiscalía, ninguno de los involucrados actuó de manera aislada y cada uno habría cumplido un rol específico antes y después del asesinato de la adolescente de 14 años.

La situación de Andreani se complicó en las últimas semanas tras la aparición de registros fílmicos y otros elementos incorporados a la causa que la ubicarían junto a Barrelier luego del crimen. Además, los investigadores sostienen que el vehículo de su propiedad fue sometido a tareas de limpieza antes de ser peritado.

Mientras los imputados continúan sin brindar explicaciones ante la Justicia, la Fiscalía profundiza el análisis de pruebas y testimonios para reconstruir cada uno de los movimientos posteriores al asesinato de Agostina Vega, un caso que sigue conmocionando a Córdoba y al país.