Soledad Aquino sobre Juanita Tinelli: "Pobre, está sin rumbo"

Soledad Aquino se refirió al presente de Juana Tinelli tras la denuncia por violencia de género radicada contra su exnovio, Bautista Cuiña. En diálogo con Marina Calabró y Luis Ventura para el programa Primicias Ya, la madre de Candelaria y Micaela marcó una diferencia entre sus hijas y la joven influencer al afirmar que "opino como mamá, me da mucha pena porque es una criatura que podría hacer algo lindo de su vida. Ha perdido la capacidad de disfrute".

Aquino sugirió que la hermana menor de sus hijas atraviesa un momento complejo y señaló que "algún diagnóstico debe tener porque pobre está sin rumbo". Ante el descargo de Juanita, quien se describió como "una piba pidiendo ayuda", la entrevistada recordó que Marcelo pasó todo el verano con ella en Nordelta y cuestionó que "no sé qué necesita para estar contenida". Sobre el vínculo con sus otras hermanas, la mujer aseguró que Micaela y Candelaria "le cortaron el rostro".

La exesposa de Marcelo Tinelli contrastó esta situación con la de sus propias hijas, quienes mantienen sus focos personales y laborales. En cambio, mencionó que la menor suele referirse a la "fucking vida que le tocó" y al hecho de trabajar desde que es una adolescente.

Aquino también rememoró un incidente previo durante la grabación de una escena del reality familiar junto a los parientes de Milett Figueroa, donde una denuncia anterior por presuntas amenazas "desarmonizó todo el almuerzo, quedamos todos en el aire".

Al ser consultada sobre la recurrencia de estos conflictos, la mujer planteó una duda directa al decir "¿Por qué siempre hay lío cuando está Juana en el medio?". Respecto a la veracidad de esta nueva acción legal iniciada este 15 de junio, fue contundente al manifestar que "no se puede joder con la policía y la Justicia, no se puede joder con eso".

Finalmente, expresó su inquietud por el círculo íntimo de la joven al asegurar que "me preocupa que todo su entorno sea un quil..." aunque aclaró que su perspectiva es limitada al concluir que "no sé muy bien como es Juani, yo puedo hablar como mamá".