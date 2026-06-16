Soledad Fandiño reveló cómo Residente le arruinó un encuentro con Messi

En el marco del Mundial 2026, Soledad Fandiño recordó en el programa Mundo Mundial de DGO un encuentro que vivió con Lionel Messi. Durante la emisión compartida con Andy Kusnetzoff, relató una situación que involucró a su hijo Milo Pérez y a su expareja René Pérez en Miami durante el año 2022.

La actriz recordó que, tras asistir a un partido, pudieron ingresar al sector de los futbolistas donde se produjo el contacto directo. Ella describió el inicio de la interacción señalando que "Vimos el partido y nos acompañaron a la parte donde estaban los jugadores. Messi llamó a Milo y se pusieron a hablar. Él re buena onda, es LA humildad" sobre la actitud del deportista.

Al terminar la charla, el niño se acercó a su madre sin haber solicitado un autógrafo o una fotografía. Ante esto, Fandiño lo alentó diciendo "nene, anda, que te firme la camiseta" para que no perdiera la oportunidad de llevarse un recuerdo.

El pequeño le confesó sus nervios al explicar que "Mamá, siento que me voy a arrepentir toda la vida de no pedirle esto, pero no me animo" por la timidez que sentía frente al capitán. Finalmente, tras lograr la firma, la actriz decidió que era momento de capturar una imagen del grupo.

Para asegurar el registro, ella le pidió a Residente "sacame varias" con el fin de tener opciones de calidad. El músico realizó el disparo y respondió "ya está" para dar por terminada la sesión.

Al revisar el material, Fandiño descubrió que el resultado no era el ideal y comentó entre risas que "Salí tuerta" en la única toma capturada. Pese al inconveniente técnico, la imagen fue compartida en redes sociales por su gran valor emocional.