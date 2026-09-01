A casi dos años de haber sido operada tras recibir un diagnóstico de cáncer de mama, Soledad Fandiño compartió una profunda reflexión sobre el proceso emocional que todavía atraviesa. La actriz habló de la necesidad de reconstruirse después de la enfermedad y reconoció que su recuperación fue muy diferente a lo que había imaginado.

Actualmente instalada en Miami, Fandiño publicó un video en sus redes sociales acompañada por su hijo Milo. Según contó, una conversación con él la impulsó a poner en palabras una etapa sobre la que considera que no se habla demasiado: qué ocurre emocionalmente después de atravesar una operación.

“Uno piensa que cuando te operan ya está y no es así”, expresó la actriz. En ese sentido, señaló que después de una experiencia de estas características comienza otro proceso vinculado con los cambios personales y la necesidad de reinventarse.

En el texto que acompañó la publicación, Fandiño reconoció haber atravesado durante este tiempo “una montaña rusa de emociones” y explicó que había imaginado que, una vez superada la intervención quirúrgica, el camino sería más sencillo.

Sin embargo, la experiencia fue distinta. “Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora”, expresó al describir el momento personal que atraviesa.

La reconstrucción de Soledad Fandiño después de la operación

La actriz también manifestó su agradecimiento por haber podido acceder a la cirugía, aunque reconoció que el diagnóstico y todo lo que ocurrió posteriormente tuvieron un impacto mayor al que esperaba.

Fandiño explicó que nadie está completamente preparado para recibir una noticia de esas características ni para afrontar los cambios que pueden aparecer posteriormente. Según relató, inicialmente creyó que después de la operación todo comenzaría a resultar más fácil, pero descubrió que la recuperación también implicaba una reconstrucción emocional y personal.

Al compartir públicamente su experiencia, buscó además generar un espacio de acompañamiento para otras personas que estén atravesando procesos similares.

“No tengo todas las respuestas, pero tengo ganas de compartir este proceso con ustedes”, señaló. Además, invitó a sus seguidores a contar sus propias experiencias relacionadas con cambios, nuevos comienzos y procesos de reconstrucción.

El diagnóstico que hizo público en 2024

Fue en septiembre de 2024 cuando Soledad Fandiño contó públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de mama. La actriz había compartido inicialmente imágenes desde una clínica y, días después, explicó cuál era la situación que atravesaba.

En aquel momento destacó la importancia que había tenido escuchar las señales de su cuerpo y consultar cuando sintió que algo no estaba bien. También decidió visibilizar su experiencia para acompañar a otras mujeres que pudieran encontrarse frente a una situación similar.

Casi dos años después, volvió a hablar desde otro lugar. Esta vez, el eje no estuvo puesto en el diagnóstico ni en la cirugía, sino en aquello que vino después: un proceso de cambios y preguntas personales que, según reconoció, todavía continúa.