Soledad Pastorutti vivió uno de los momentos más especiales de su carrera durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Después de cantar ante miles de fieles en el Monumento de los Españoles, en Palermo, la artista pudo acercarse a saludar al Pontífice y entregarle un regalo que tenía un significado particular para ella. Días después, contó cómo fue ese encuentro y qué fue lo que más la sorprendió.

La cantante destacó especialmente la atención que León XIV le prestó durante esos segundos de intercambio. Según relató, el Papa se tomó el tiempo de mirar a los ojos y escuchar a cada persona que se acercaba, a pesar de la intensa agenda que había tenido durante su visita al país.

"Te mira a los ojos, te escucha y presta atención a lo que decís", expresó La Sole al recordar el saludo. También contó que alcanzó a decirle que estaba muy emocionada por haber tenido la oportunidad de cantar durante la celebración.

Pero el encuentro tuvo otro detalle especial. La artista le regaló un poncho similar al que le había entregado al papa Francisco durante su visita a Brasil. Se trata de una prenda emblemática, vinculada a su identidad artística y a una de las primeras etapas de su carrera, cuando la utilizó en el Festival de Cosquín de 1996.

La cantante explicó que la experiencia tuvo un significado que fue más allá de lo musical. Su fe cristiana, los valores familiares y las enseñanzas que recibió desde pequeña formaron parte de las razones por las que vivió el encuentro con tanta emoción.

La canción de La Sole que podría convertirse en un nuevo proyecto

Otro de los momentos destacados de la participación de Soledad fue la interpretación de "Alma misionera", que compartió con su hermana Natalia Pastorutti durante la previa de la misa. La canción tuvo una importante repercusión entre los fieles que se acercaron al Monumento de los Españoles.

La artista reconoció que quedó sorprendida por la respuesta del público y adelantó que están evaluando grabar una versión juntas para continuar compartiendo esa interpretación.

Finalmente, Pastorutti destacó el clima de unidad que se vivió durante la visita papal y consideró que fue una experiencia que dejó una sensación especial entre los argentinos. Para ella, la convocatoria y la participación de miles de personas en un ambiente de paz y espiritualidad fueron parte de lo más significativo de la jornada.