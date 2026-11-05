Soledad Pastorutti contó el secreto que le reveló Messi y dejó helados a todos

Soledad Pastorutti recordó en la entrevista con Sebastián Wainraich los momentos previos a su presentación en el estadio Monumental para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. La artista folklórica explicó que todo comenzó tras asistir a un partido del Inter Miami donde no lograron saludarse debido a la organización del evento. Ante esa situación de desencuentro, el propio capitán del equipo se comunicó con ellos para extenderles una invitación formal al entrenamiento del día siguiente.

Durante la charla mantenida entre ambos protagonistas, Soledad Pastorutti escuchó una revelación inesperada por parte del deportista respecto a una publicación en redes sociales. Aunque la tormenta eléctrica obligó a suspender la práctica programada, ese mano a mano informal permitió consolidar un vínculo humano muy profundo. La cantante aclaró que "yo no soy amiga de ellos, eso a mí me gusta aclararlo", para evitar malos entendidos sobre la relación.

Sobre aquel encuentro en el predio, Soledad Pastorutti relató que "ahí me dijo que tenía un posteo importante con mi música", aunque prefirió no preguntarle detalles en ese instante. Tiempo después, la interpretación del tema musical cobró una dimensión enorme en la carrera de la vocalista.

Recordando el impacto del gesto del futbolista, la intérprete confesó que "después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con 'Brindis' y yo casi me muero", un hecho que la remitió a cuando "me tocó cantársela al Diego hace 20 años atrás, ahora me pasa esto".