La cantante Soledad Pastorutti conmovió al revelar el delicado estado de salud de su padre, Omar Pastorutti, quien atraviesa desde hace varios años un deterioro cognitivo que le impide reconocer a sus seres queridos. En medio de la presentación de su nuevo disco, Vale la pena, la artista contó cómo enfrenta esta situación familiar y explicó por qué decidió dedicarle una canción a quien fue uno de los pilares fundamentales de su carrera.

Durante una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, la referente del folklore argentino habló sobre el tema Mi refugio, una composición dedicada especialmente a su papá. Allí confesó que el avance de su enfermedad fue un proceso difícil de asimilar y que afectó profundamente su vida personal.

"Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo", expresó Soledad, quien reconoció que atravesó momentos de profunda angustia mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. A pesar de las dificultades emocionales, debió continuar con sus compromisos profesionales.

La cantante explicó que los primeros cambios en la salud de su padre comenzaron hace aproximadamente cinco o seis años. Sin embargo, no precisó un diagnóstico médico específico, aunque describió dificultades relacionadas con la memoria y el reconocimiento de las personas.

La emotiva canción que Soledad Pastorutti le dedicó a su padre

En su nuevo álbum, con el que celebra 30 años de trayectoria musical, Soledad incluyó Mi refugio, una canción que funciona como un agradecimiento a Omar por el acompañamiento que recibió desde sus comienzos.

La artista reveló que grabar el tema fue especialmente difícil debido a la carga emocional que tenía para ella. De hecho, decidió conservar la primera versión que registró en el estudio, sin volver a interpretarla.

"La canción la grabé una sola vez. De hecho, lo que quedó es el demo", contó, y explicó que necesitó registrar cada frase por separado porque la emoción le impedía continuar.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando decidió compartir la canción con su padre. Según relató, Omar lloró al escucharla y logró reconocer su voz, una reacción que tuvo un significado muy especial para la familia.

El tema también cuenta con un videoclip en el que la artista aparece frente a cámara, transmitiendo el sentimiento que atraviesa la composición.

El papel fundamental de Omar Pastorutti en la carrera de La Sole

Más allá del presente familiar, Soledad recordó el rol decisivo que tuvo su padre durante sus primeros años como cantante. Omar no solo acompañó su crecimiento artístico, sino que también trabajó como representante y participó activamente en la difusión de su música.

En sus comienzos, incluso compró miles de discos para sostener su contrato discográfico y se encargó de venderlos en estaciones de servicio y durante sus presentaciones.

"Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera", expresó la artista al recordar la confianza que su papá depositó en ella y en su hermana Natalia.

La cantante también lamentó que, debido a su estado de salud, Omar no pueda disfrutar plenamente de esta etapa de su vida, especialmente de sus nietos y de los logros familiares.

En el año en que celebra tres décadas sobre los escenarios, Soledad eligió transformar una experiencia personal dolorosa en un homenaje musical. Con Mi refugio, buscó agradecerle a su padre por haberla acompañado desde sus primeros pasos y por el lugar que ocupa en su historia.