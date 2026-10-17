Soledad Silveyra contó cómo avanza su recuperación: “Duele muchísimo”

A más de un mes de haber recibido el alta médica tras un accidente doméstico, Soledad Silveyra compartió detalles de su evolución en las redes sociales. La querida actriz de 74 años publicó un video en su cuenta de Instagram para mostrar los ejercicios que realiza a diario y relató que todavía atraviesa momentos bastante complejos.

En el primer párrafo de su mensaje, Soledad Silveyra se dirigió a sus seguidores para agradecer el apoyo constante recibido durante este tiempo. La artista explicó que la contención de la gente le hace mucho bien mientras cumple con las indicaciones de los profesionales para lograr una rehabilitación completa.

Respecto al proceso que vive día a día, la intérprete se sinceró ante la cámara y dejó ver sus sensaciones actuales sobre su estado físico. “Bueno, acá estoy haciendo mis ejercicios, ya suelto los brazos. Hay días que duele muchísimo. Y hay otros días que me levanto mejor y con más espíritu”, comentó la protagonista.

Al ser consultada sobre su conducta durante la rehabilitación física, la actriz respondió entre risas para descontracturar el momento. “Soy buenísima paciente, hago todo lo que me dicen”, sostuvo con simpatía al referirse a la conducta estricta que mantiene para recuperarse rápido.

Durante la grabación, la figura del espectáculo aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud hacia las personas que la acompañaron desde el primer momento. En particular destacó la presencia y contención constante de su cuñada, Evangelina Membriani, quien estuvo a su lado durante las etapas más complejas de la internación.

Cabe recordar que a principios de septiembre la actriz sufrió una caída en su domicilio que le ocasionó una lesión ósea severa en la zona pélvica. Por ese motivo debió permanecer completamente inmovilizada durante 20 días en el centro de salud para permitir la correcta soldadura del hueso antes de retornar a su hogar.